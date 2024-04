Cantor Pedro Lara lança duas músicas e inicia um novo capítulo na sua jornada musical

Pedro Lara, um cantor que desponta na cena musical brasileira, está pronto para surpreender seus fãs com um lançamento duplo. Com as músicas "Deixo a Luz Entrar" e "Vilão", disponíveis nas principais plataformas digitais, Pedro continua sua jornada artística que teve início em 2022. Além disso, o artista quis surpreender os fãs e, junto com as duas canções, vai lançar o videoclipe de “Deixo a Luz Entrar”, que já está disponível no canal do Youtube (@pedrrolara).

E a música promete ganhar o coração de todos. No trecho “Mesmo que não pareça iluminar / O tempo vai apagar / O que a gente não consegue superar” ressoa com uma mensagem de esperança e perseverança. Pedro nos lembra que, mesmo nos momentos mais sombrios, a luz sempre encontra seu caminho: “É uma forma de encorajar as pessoas a confiar no processo, sabendo que com o tempo, as dificuldades se dissipam e podemos encontrar paz e renovação”, diz o cantor.

No começo de sua carreira, Pedro lançou suas primeiras músicas, "Ligação" e "Bilhete", e, a partir daí, o seu talento inato e a sua paixão pela música o levaram a explorar novos horizontes. Em colaboração com o duo 2Strange, ele deu vida às suas primeiras composições. Entretanto, foi durante o ano de 2023 que Pedro se dedicou profundamente ao estudo da produção musical, construindo suas músicas do zero e refinando sua identidade artística. Além de sua paixão pela música, Pedro também demonstra interesse nas artes cênicas. Com a conclusão de um curso iniciante de teatro, ele planeja embarcar em estudos mais profundos para aprimorar suas habilidades, visando melhorar sua presença em vídeos e sua comunicação diária.

As composições de Pedro refletem uma variedade de temas, desde amor até raiva, capturando seus próprios sentimentos e os daqueles ao seu redor. Inspirado por uma ampla gama de gêneros musicais, incluindo pop, funk, MPB, R&B e um toque de trap, Pedro busca criar uma sonoridade única e envolvente.

Quando se trata de influências, Pedro admite uma forte admiração por artistas internacionais como Demi Lovato, Miley Cyrus e Taylor Swift, além de Anitta, Tie e Jão no cenário nacional. No entanto, é a trajetória da brasileira Manu Gavassi que o inspira profundamente, tanto em termos de evolução artística quanto de abordagem inovadora ao mercado musical.

O artista não esconde a animação com os lançamentos: "Este lançamento marca uma nova fase emocionante na minha carreira. Ao longo dos últimos anos, tenho dedicado tempo e energia para aprimorar minha música, explorando novas sonoridades e mergulhando mais fundo na minha criatividade. 'Deixo a Luz Entrar' e 'Vilão' refletem esse processo de evolução, e estou muito orgulhoso do resultado. Espero que essas músicas não apenas entretenham, mas também conectem com as pessoas de uma maneira significativa. Estou ansioso para compartilhar mais dessa jornada com meus fãs e ver para onde ela nos levará".

Olhando para o futuro, Pedro já está planejando novos lançamentos para os próximos meses, de forma a explorar amplamente a sua identidade musical. Ele enxerga este próximo lançamento como uma era "droplet", mantendo uma abordagem flexível em relação a álbuns completos até que seu trabalho ganhe mais reconhecimento. Com planos de investir em clipes e promoções mais ambiciosas no futuro, Pedro está determinado a deixar sua marca no cenário musical brasileiro.