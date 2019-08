Casa Da Criança de Itaquá vai promover baile beneficente nesta sexta-feira

Atualizado às 10h58

Com objetivo de arrecadar recursos para seus projetos sociais, a Casa da Criança de Itaquaquecetuba vai promover, na próxima sexta-feira (9), o Baile dos anos 70, 80 e 90. O evento será realizado no Salão Lotus, localizado na Rua Galvão, 54, Quinta da Boa Vista, a partir das 21 horas. A inciativa que tem como propósito auxiliar a entidade vai contar diversas atrações, entre elas estão as apresentações dos Djs Luciano Amaral, Kriador e a Band’Ellas.

O convite individual custa R$30, já as entradas para casal ficam R$50 e acompanham como brinde uma caneca acrílica temática. Todo o valor arrecadado será revertido em ações voltadas às crianças e adolescentes da entidade.

“Esse evento vai ajudar nossa instituição. Atualmente a Casa da Criança funciona como uma entidade para crianças e adolescentes, um lar em regime temporário, mesmo que substituto, com assistência aos cuidados básicos

alimentar, de higiene e saúde, educacional, recreativa, cultural, esportivo e profissionalizante. Hoje atendemos cerca de 360 crianças, por isso, são realizadas ações em busca de recursos financeiros que auxiliem a manutenção da Casa e dos projetos sociais”, evidencia a gestora da Casa da Criança, Maildes Ferreira de Holanda.

Entre outras ações como o projeto do “Cofrinho” e “Nota Fiscal Paulista, por exemplo. O maior desafio da Casa da Criança é proporcionar à inviolabilidade dos direitos e da felicidade de todos os assistidos garantindo, a cada um a construção de seus projetos de vida.