Casarão da Memória terá 'Festival Cultural das Mães' neste sábado

O Casarão da Memória Antônio Marques Figueira (rua Campos Salles, 547 - Centro) promove neste sábado (11/05), das 10 às 17 horas, o “Festival Cultural das Mães”. O evento contará com visitas guiadas, apresentação teatral, feira de artesanatos, feira gastronômica, música ao vivo, oficina de pintura em tecido e bordado, dentre outras atrações.

As atividades começam às 10 horas com a peça teatral “Memórias da Casa” com o grupo O Gato Gago, que vai abordar a história de Suzano; já ao meio-dia, a feira gastronômica com o “Café Ferrovia” estará disponível para o almoço com panquecas acompanhadas de salada, mini tortas de frango e de palmito, sanduíche de carne louca, cachorro-quente e cuscuz; em seguida, às 13 horas, ocorre a apresentação de música ao vivo com o Quinquirim Trio; às 14 horas, o festival contará com uma oficina de pintura em tecido e bordado, ministrada pelas professoras Vera Cecilia, Fatima Faria e Neuza Ferreira; e, finalizando o dia, às 16 horas, um evento voltado ao artesanato será destaque no Casarão.

Além da programação especial, também ocorrerá visitas guiadas no interior do museu e a Feira de Artesanatos da Associação Casarão, que contará com enfeites em alusão ao Dia das Mães, como peças em crochê, tecidos, sabonetes, aromatizadores, velas perfumadas, cerâmicas pintadas, jogos de panos de copa e americano, licores, bem-casados, bolachas decoradas e diversos presentes feitos à mão.

Segundo a diretora de Patrimônio Histórico de Suzano, Rita Paiva, o evento é uma oportunidade de celebrar o Dia das Mães e promover a valorização do patrimônio histórico e cultural da cidade. “O festival é uma maneira de unir diversas atividades em um só lugar, proporcionando momentos de lazer, aprendizado e interação para toda a família”, destacou ela.

Por sua vez, o secretário municipal de Cultura, José Luiz Spitti, convidou suzanenses e moradores de outras cidades a visitar o prédio centenário e conhecer mais sobre o município. “Essa é uma oportunidade de fortalecer os laços com os moradores e preservar nossa história e tradições. Convido todos a participar desse dia especial desfrutando das diversas atividades preparadas com carinho para os frequentadores”, salientou o chefe da pasta.