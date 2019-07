Casarão do Chá em Mogi promove o 6º Festival de Cerâmica neste domingo

O Casarão do Chá será palco neste domingo, 4, para o 6º Festival de Cerâmica. O evento é uma das principais atrações do espaço cultural e sempre reúne ceramistas de todo o Estado de São Paulo, além de milhares de peças de diferentes tamanhos, formas e cores.

Ao longo do dia, os ceramistas estarão disponíveis ao público, com exibições e venda de seus trabalhos. O festival também contará com atrações demonstrativas e workshops. É esperada a visita da população local e de turistas de todo o Estado.

O evento tem entrada gratuita e já se consolidou como um dos importantes encontros culturais da arte da cerâmica no Brasil. Artistas renomados com sólido trabalho, jovens artistas com designs diferenciados e iniciantes criativos estimulam entre si a troca de experiências e incentivam a formação de novos ceramistas.

O Festival será acompanhado de diversas barracas de alimentação, oferecendo comidas artesanais preparadas na hora, artesanatos diversos e plantas. O chá preto e o chá verde, produtos que originaram a construção da fábrica Casarão do Chá, inaugurado em 1942 e onde acontece o Festival, poderão ser apreciados. A planta da qual se produz os chás preto e verde, a Camelia sinensis, também poderá ser adquirida.

A Associação Casarão do Chá, que é a organizadora do evento, lembra aos interessados que no local não é possível fazer compras com cartão. O festival tem o apoio da Prefeitura de Mogi das Cruzes, por meio da Secretaria Municipal de cultura e Turismo.

Mais informações podem ser obtidas na página do Facebook do evento, no site da Associação Casarão do Chá, pelo e-mail acasaraodocha@gmail.com ou ainda nos telefones (11) 4792-2164, (11) 95443-8241 ou (11) 93028-4713.

Programação: