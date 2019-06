‘Cenáculo de Pentecostes’ será realizado dia 16 no Paulo Portela

A Renovação Carismática da Diocese de Mogi das Cruzes, movimento católico, realiza, no dia 16 de junho, o evento 'Cenáculo de Pentecostes', das 8 às 17 horas, no Complexo Poliesportivo Paulo Portela, no Centro de Suzano. Segundo organizadores, a expectativa é de atrair mais de mil pessoas.

O evento católico tem como objetivo celebrar o envio do Espírito Santo à população suzanense, bem como do Alto Tietê. A programação da festividade conta com algumas presenças, como o pregador Dinho, da Comunidade Católica 'Servir', do Rio de Janeiro; o padre Roberto Ribeiro dos Santos, da Paróquia Mãe do Redentor, de Suzano; e o Padre Antonio Carlos Menezes; da Paróquia Santa Cruz, de Mogi das Cruzes.

Celebração de 50 anos

Segundo os organizadores, o evento, que acontecerá no próximo domingo, irá celebrar 50 anos da Renovação Carismática Católica no Brasil. "Que todos os participantes possam viver de maneira profunda aquilo que é próprio da RCC a experiência do Batismo no Espírito Santo", diz nota enviada à reportagem.

Tragédia

A tragédia na E.E Raul Brasil, em Suzano, a qual terminou com dez pessoas mortas, também foi um dos motivos para a cidade ser palco do evento católico. "Depois dos tristes fatos ocorridos, a Renovação Carismática Católica quer contribuir trazendo uma carga de alegria e espiritualidade para o município".

O evento aberto ao público espera a presença de católicos da região. Entre eles, participantes de grupos de oração, comunidades e cristãos de todas as denominações, bem como quem busca o Espírito Santo.