Centro de Arte recebe prêmios no Festival Promodança em Suzano

O Centro de Arte Lilian Gumieiro participou do Festival Promodança em Suzano, competindo com escolas da região e do Estado, e recebeu premiações e destaque no festival, sendo 11 pódios, quatro 2º lugares, um 3º lugar e diferentes prêmios especiais.

Participaram neste festival alunos de 4 a 30 anos do nível iniciante ao avançado. Já é tradição da escola a participação com alunos em competições e mostras. A escola acredita que competições dão oportunidade ao bailarino de se referenciar e de ter uma noção da sua evolução na dança, por meio dos comentários do corpo de jurados. Além de fazer nossas amizades e criarem experiência em palco.

A escola tem em seu acervo mais de 1.200 troféus nos seus 28 anos de história. No ano passado se apresentou nos Estados Unidos, no Palco da Disney e Universal, e já se programa o retorno para setembro de 2020.

A escola não faz distinção aonde se apresenta, o importante é dançar. Segue algumas apresentações já confirmadas. Nesta sexta-feira, 26, haverá o Workshop das 15 horas as 16:30 com o Vinicius Lee, profº da escola, que será no Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi, em Suzano. As inscrições são gratuitas. Mais informações pelo telefone 4747-4180.

Além do evento desta sexta-feira, terá “O Palco é nosso” no Teatro Armando de Ré, em Suzano, às 19 horas, com coreografias de Danças Urbanas. Os coreógrafos: Alefh Mendes, Danny Thavares, Felipe Fyo, Robson Cabelo e Vinicius Lee

Já no sábado haverá a Mostra da Semana da Dança no Teatro Municipal de Poá, às 19:30, e no domingo, às 18:30, com coreografias de Jazz. Os coreógrafo: Milton André.

No dia 30 terá Workshop com o Profº Vinicius Lee no Teatro Municipal de Poá, das 19 horas às 20:30. As inscrições são gratuitas pelo telefone 4636-5248.

Prêmios Extras

A coreografia "Algodão Doce" ganhou prêmio destaque da noite com os bailarinos Cícero Gabriel & Anny Caroline.

Emilly Kawany ganhou vaga para Cia Junior Promodança. O Profº Milton Lazari ganhou prêmio em dinheiro como melhor coreógrafo.

O Centro de Arte recebeu prêmio destaque da escola com isenção de R$500,00 no Festival Internacional de Marília.