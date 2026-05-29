Fiscalização interrompe crimes ambientais nas estradas Odílio Cardoso e Keida Harada

O Grupo de Fiscalização Integrada do Alto Tietê Cabeceiras (GFI-ATC) reforçou sua atuação nesta sexta-feira (29/05) ao garantir embargo de áreas onde estavam sendo cometidos crimes ambientais, tanto na estrada Odílio Cardoso, no Jardim dos Eucaliptos, quanto na estrada Keida Harada, na Vila Ipelândia, duas localidades situadas no distrito de Palmeiras, região sul de Suzano.

A atuação integrada entre setores da administração municipal, conduzida pela Secretaria de Meio Ambiente e órgãos estaduais, com participação da Polícia Militar Ambiental, foi motivada pelas intervenções que foram constatadas em Área de Proteção e Recuperação dos Mananciais do Alto Tietê Cabeceiras (APRMATC).

A mobilização na estrada Keida Harada gerou notificações por conta da construção irregular de algumas casas de chácara, instalação ilegal de postes e parcelamento ilegal irregular de solo, dentro de um terreno de 60 mil metros quadrados.

Já a fiscalização voltada para a área na estrada Odílio Cardoso, de 421 mil metros quadrados, reforçou o trabalho de combate aos crimes ambientais que vêm ocorrendo de forma reincidente neste local, o que inclusive já provocou anteriormente a demolição de estruturas de lazer, guarita e muro de grande extensão.

Neste momento, foi identificado que havia placas falsas da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb), para acenar com uma possível autorização e enganar eventuais interessados em comprar lotes que estão sendo colocados à venda, de forma ilegal. Esta tem sido uma prática comum para o qual os munícipes devem se atentar, para não terem prejuízo.

Participaram desta ação, além da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, da Polícia Militar Ambiental, da Polícia Civil e da Cetesb, o Grupamento de Proteção Ambiental (GPA) da Guarda Civil Municipal (GCM); o Departamento de Fiscalização de Posturas; a Fiscalização Municipal de Obras; a Diretoria de Proteção e Fiscalização Ambiental da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística; o Conselho Regional dos Corretores de Imóveis (Creci-SP); e o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea-SP).

O secretário André Chiang destacou a importância da operação para a cidade. “Não podemos permitir que o parcelamento irregular comprometa áreas ambientais e coloque em risco a segurança da população. Agradeço a todos os envolvidos em mais esta ação, que seguiu coibindo esse tipo de crime. Nosso trabalho destinado à preservação vem se tornando referência em nível nacional justamente pela nossa atuação firme contra os crimes ambientais, em parceria com o Estado”, declarou o chefe da pasta.

Para denunciar loteamentos ilegais em Suzano, basta entrar em contato com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente por meio do número (11) 4745-2055, com a Ouvidoria Geral do Município, pelo 0800-774-2007, ou no e-mail ouvidoria@suzano.sp.gov.br. A GCM de Suzano também pode ser acionada pelo 153, assim como o Departamento de Fiscalização de Posturas, que está disponível pelo telefone (11) 4745-2046.