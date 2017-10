‘Chocante’, ‘Pica-Pau’ e ‘My Little Pony’ estreiam hoje em Suzano

O tão aguardado novo Blade Runner estreia nesta quinta-feira (5) no Centerplex de Suzano. Junto com ele também chegam ao cinema os filmes: “Chocante”, “Pica-Pau” e “My Little Pony”.

Intitulado “Blade Runner 2049”, o longa é a continuação de “Blade Runner, o Caçador de Androides” de 1982. O original passava-se em Los Angeles, 2019. Agora, 30 anos depois, o novo filme está caçando androides na cidade. Caçar não é bem o termo. Ele os ‘aposenta’. Nesse futuro ainda mais decadente, sucederam-se as revoltas de replicantes. De cara, K/Ryan Gosling é mostrado em ação. Tensão, violência. São 2h40 de duração.

Aposentado o replicante, a missão complica-se com a descoberta de uma caixa. Nela está a pista para o mistério do novo filme. Há uma criança especial, um milagre. Foi parida por uma androide, filha de um humano.

"Quando me propuseram o filme, minha primeira reação foi dizer não. Gosto tanto do original... Mas justamente por gostar tanto, não poderia deixar que outro f... com o que virou tão importante no imaginário coletivo. E disse sim", disse o diretor Dennis Villeneuve. “A Chegada”, no ano passado, foi a primeira ficção científica de Villeneuve.

No elenco, “Blade Runner 2049” traz Ryan Gosling, Harrison Ford, Jared Leto, Ana de Armas, Sylvia Hoeks, Robin Wright, Dave Bautista e Mackenzie Davis.

A sinopse do longa apresenta a seguinte descrição: Trinta anos após os acontecimentos do primeiro filme, a humanidade está novamente ameaçada, e dessa vez o perigo pode ser ainda maior. Isso porque o novato oficial K, desenterrou um terrível segredo que tem o potencial de mergulhar a sociedade no completo caos. A descoberta acaba levando-o a uma busca frenética por Rick Deckard, desaparecido há 30 anos.

Outras estreias

Também nas telonas, “Chocante” é uma produção nacional que mostra o retorno de uma boy band 20 anos depois de ter feito sucesso nos anos 90.

Bruno Mazzeo, Marcus Majella, Lucio Mauro Filho, Bruno Garcia e Pedro Neschling são os protagonistas.

Na história, o grupo Chocante tem apenas um hit, "Choque de Amor". Mesmo assim, seus integrantes resolvem retornar.

Orientados pelo empresário Lessa, convocam um novo integrante, chamado Rod vencedor de um reality show. O elenco do filme tem ainda Tony Ramos, Klara Castanho e Debora Lamm.

Já a versão live-action de Pica-Pau chega aos cinemas com uma atriz brasileira no elenco: Thaila Ayala.

O longa é estrelado por um Pica-Pau computadorizado que interage com atores reais. Na história, o pássaro vermelho vai se meter em mais uma de suas insanas brigas para defender seu território. Os inimigos da vez são Lance Walters (Timothy Omundson) e sua namorada Vanessa (Thaila Ayala). Precisando de dinheiro, eles estão determinados a construir uma extravagante mansão na floresta e lucrar com sua venda, mas Pica-Pau também mora no terreno e não pretende deixá-los em paz.

Algumas curiosidades do filme é que todo material de divulgação do filme foi lançado apenas em português; no trailer, Thaila é dublada por outra atriz mas no cinema será dublada por ela mesma; “Pica-Pau” será lançado nos cinemas apenas no Brasil.

Já “My Little Pony” é a versão cinematográfica da famosa e querida animação de mesmo nome, de pôneis coloridos e cantantes.

No filme, quando uma força obscura ameaça a Vila dos Pôneis e as Mane 6, elas entram em uma jornada nas profundezas de Equestria para salvar seu amado lar, enquanto encontram novas amigos e enfrentam novas ameaças.