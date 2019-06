Cineasta suzanense lança em agosto ‘Cemitério das Moscas 2’

O longa ‘Cemitério das Moscas’ terá uma continuação. O novo longa, que abordará os sete pecados capitais, irá ser lançado em agosto no Festival Pequenos Orbes Espectrais (POE) de Cinema Fantástico de São José dos Campos. Essa é a segunda programação de uma série de três filmes; a previsão é que o terceiro seja lançado em 2020.

O curta foi gravado dia 7 de junho e teve a edição iniciada no dia seguinte. Na ocasião, o filme teve participação de Kelly Cristina e Carlos Rosa e a edição de Matheus Fernandes.

A história retrata os sete pecados capitais. E serão dirigidos por sete diferentes diretores, incluindo o cineasta suzanense Janderson Rodrigues. Em entrevista ao DS, o diretor contou que a previsão é de que o lançado ocorra em agosto. Disse também que já há um contrato para o terceiro filme da série.

Durante a entrevista ao programa semanal, Rodrigues aproveitou para explicar um pouco como é dirigir um filme. Complementou dizendo que é uma ‘loucura’ produzir um trabalho cinematográfico. "A pessoa tem que tomar remédio para dirigir um filme. Eu gosto demais, cinema é uma arte colaborativa. Nunca é feito sozinho. Eu sou o diretor, mas os rostos do meu filme são a Kelly e o Carlos, porque eles que aparecem", afirmou.

Além de ‘Cemitério das Moscas’, o cineasta suzanense está trabalhando no filme ‘Senhor dos Sonhos’. Outra produção, que foi lançada, é a ‘Além da Dor’.

No bate-papo, o cineasta brincou ao dizer que, com tantos trabalhos, quase esqueceu de que precisava gravar o curta. "Eu tinha 30 dias para entregar o filme. Gravamos hoje (7 de junho) e viemos direto para cá. Só deu tempo de lavar as mãos".

Atores

O elenco conta com Kelly Cristina (que participou do quadro ‘Passa ou Repassa’ do SBT, comerciais e, atualmente, participa de quadros no Programa do Ratinho) e Carlos Rosa (formado em teatro, que já gravou longas-metragens pela TV Novo Tempo).

Kelly comentou um pouco sobre as dificuldades que os atores encontram atualmente, o que faz o cinema independente ganhar força. Também contou um pouco dos desafios em que teve durante a gravação de ‘Cemitério das Moscas’.

"Sabemos que a área artística é bem concorrida e faltam oportunidades para mostrarmos nosso talento. Agradeci ao Janderson pela oportunidade. Foi bem desafiador gravar esse filme, porque tive que comer bife e fígado cru. Nem comida japonesa crua eu como, então foi bem difícil para mim", contou.

O ator Carlos Rosa, que contracenou com Kelly, também falou sobre como foram os trabalhos no curta. "Rolou uma química muito boa nessa equipe, conseguimos nos entender de primeira. Gostei muito de trabalhar com eles, e isso é muito bom porque torna a cena mais orgânica e interessante", falou.

Edição

Matheus Fernandes, que fez a edição, comentou sobre as dificuldades. "É muito complexo, porque você tem que juntar áudios e cenas sem erro. O janderson facilita para nós porque ele entrega tudo certinho da Estrada Filmes”.