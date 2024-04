Cultura abre inscrições para oficina de 'Canto-Coral'

A Secretaria Municipal de Cultura abriu nesta segunda-feira (22/04) 48 vagas para a oficina de “Canto-Coral” disponibilizada pelo Programa de Formação Artística (Profart). As oportunidades são para moradores de Suzano com 14 anos ou mais e seguem até a próxima terça-feira (30/04).

As aulas vão ocorrer em duas turmas, com 24 participantes cada, sendo 13 mulheres e 11 homens. Os encontros serão às sextas-feiras, em dois períodos, das 9 às 11 horas, e das 17 às 19 horas, no Casarão das Artes (rua 27 de Outubro, 271 - Centro), com início previsto para a sexta-feira da semana seguinte (03/05).

Para efetuar o cadastro, é necessário comparecer ao Casarão, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30, e apresentar documento de identidade com foto e comprovante de residência de Suzano. É importante destacar que menores de idade precisam estar acompanhados pelo responsável, que também deverão apresentar documento com foto.

As oficinas serão ministradas pelo maestro Eduardo d'Alcantara e o objetivo é que os alunos possam aprender uma variedade de habilidades musicais, incluindo interpretação, expressão e compreensão de períodos musicais, sendo incentivados a participar ativamente, sugerir repertórios e realizar pesquisas.

De acordo com o secretário municipal de Cultura, José Luiz Spitti, a iniciativa deve despertar nos participantes um interesse maior pela música e pela sua história. “Esta é uma excelente oportunidade para os suzanenses desenvolverem suas habilidades musicais e se envolverem com a cultura local. A oficina de ‘Canto-Coral’ proporcionará não apenas aprendizado técnico, mas também uma experiência enriquecedora de convívio e expressão artística em grupo”, afirmou o chefe da pasta.

Mais informações podem ser obtidas por meio do telefone (11) 4746-4414, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas.