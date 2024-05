Cultura abre inscrições para workshop de literatura

A Secretaria Municipal de Cultura, por meio da Lei nº 195/2022, a Lei Paulo Gustavo, abriu na última terça-feira (07/05) 25 vagas para o workshop “Intervenção Literária - descentralizando o acesso à literatura”, que acontecerá na Biblioteca Municipal Professora Maria Elisa de Azevedo Cintra, localizada no interior do Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi (rua Benjamin Constant, 682 - Centro). A inscrição deve ser feita por meio do link bit.ly/WorkshopIntervençãoLiterariaDescentralizandooAcessoaLiteratura.

O encontro está previsto para o dia 28 de maio (terça-feira), das 17 às 22 horas, e será ministrado pela atriz e escritora Carolina Portella, que também oferecerá um certificado de participação e um exemplar do seu livro “Ovelha Colorida”, da editora Kapulana, para cada participante.

A proposta é oferecer uma roda de conversa referente às inúmeras possibilidades de intervenção artística literária, visando focar o acesso à leitura de uma maneira menos elitizada.

Para o secretário municipal de Cultura, José Luiz Spitti, é fundamental democratizar o acesso à cultura e promover espaços de diálogo e reflexão. “O workshop ‘Intervenção Literária’ é uma oportunidade única para os participantes explorarem novas formas de expressão artística através da palavra escrita. Estamos empenhados em promover a democratização do acesso à cultura e literatura, e acreditamos que iniciativas como essa contribuem significativamente para esse objetivo”, enfatizou o chefe da Pasta.