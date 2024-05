Cultura divulga programação de maio do Cineteatro Wilma Bentivegna

A Secretaria de Cultura de Suzano divulgou a programação de filmes para este mês de maio no Cineteatro Wilma Bentivegna (rua Paraná, 70 – Centro). A proposta é apresentar títulos de animação protagonizados por animais e outros produzidos pelo documentarista Luciano Oreggia.

Está prevista a exibição de oito obras, todas com classificação indicativa livre e entrada gratuita, sempre às 14h30 e às 19 horas. No primeiro dia, em 8 de maio (quarta-feira), a emocionante história dos “Irmãos Ursos” abre as atrações do mês no período da tarde. Já à noite a mostra “O Brasil por Luciano Oreggia” traz o documentário “Mar Brasileiro”.

Na quarta-feira seguinte (15/05), a diversão fica por conta da “Patrulha Canina – O Filme”. Mais tarde, “Brasil Visto de Alto” traz um olhar investigativo sobre o nosso país.

No dia 22, para animar a família toda, será exibido “Próxima Parada: Lar doce lar”, com o coala Pelúcio. No período noturno, “Amazônia Azul” apresenta a importância e o seu impacto para a economia brasileira no futuro.

Encerrando as exibições do mês, o clássico dos anos 2000 “O Espanta Tubarões” ficará responsável pelo entretenimento. A última atração será “Essencial: Equipes de Saúde”, um envolvente documentário que mergulha no cotidiano de profissionais de saúde em diferentes cidades do Brasil.

Segundo o secretário municipal de Cultura, José Luiz Spitti, oferecer uma programação diversificada e gratuita é uma forma de democratizar o acesso ao entretenimento. “Queremos proporcionar momentos de lazer e reflexão por meio do cinema, abordando temas relevantes e despertando o interesse de diferentes públicos. O Cineteatro Wilma Bentivegna é um espaço acolhedor onde todos são bem-vindos para desfrutar de filmes de qualidade e ampliar seus horizontes culturais”, destacou.