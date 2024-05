Cultura vai selecionar 22 projetos de áudio e de produção fonográfica

A Secretaria de Cultura de Suzano está com as inscrições abertas para a seleção de 22 projetos de áudio e de produção fonográfica. Serão contemplados oito trabalhos de “EP Autoral”, três de “Álbum Autoral”, três de “Rap, Trap e Funk Autoral”, cinco de “Acessibilidade Literária” e três de “EP Autoral Artista Mirim”. Os interessados devem realizar o cadastro e enviar suas produções, em formato MP3, até 19 de junho, por meio do formulário eletrônico forms.gle/hgCwxQvx9M4xSaMn7. Os selecionados contarão com o suporte do Polo de Música e Audiovisual Paulo José (rua Paraná, 70 – Centro) para desenvolverem suas obras.

A modalidade “EP Autoral” possibilita a gravação de três a seis faixas sonoras de repertório autoral, ou de domínio público (comprovado pelo proponente), com direito a 40 horas de estúdio, incluindo mixagem e masterização de cada projeto. Nos quesitos “Álbum Autoral” e “Rap, Trap e Funk Autoral”, está prevista a gravação de repertório autoral com três faixas sonoras em até 20 horas de estúdio, que também inclui ainda mixagem e masterização de cada projeto.

A categoria “Acessibilidade Literária” contempla a gravação de audiolivros, contos, crônicas e poemas autorais ou de domínio público, visando dar acessibilidade a deficientes visuais, com direito a até uma hora de estúdio para cada projeto. Já o segmento “EP Autoral Artista Mirim” possibilitará a artistas de 7 a 15 anos a apresentação de seu repertório autoral com gravação, mixagem e masterização de três faixas sonoras, com direito a utilizar o estúdio por até 20 horas.

Pelo formulário, os interessados têm acesso ao edital completo que traz os itens específicos do chamamento público. Entre outros esclarecimentos que são apresentados, constam os critérios de avaliação para a seleção dos vencedores que incluem o arranjo, as informações detalhadas do projeto e a capacidade técnica da equipe envolvida, assim como a apresentação, a justificativa e o público-alvo.

O secretário José Luiz Spitti afirmou que o processo seletivo abre espaço para que os artistas da cidade possam ter seus trabalhos valorizados. “Buscamos dar as condições necessárias para que as produções realizadas no município possam contar com um suporte profissional, de forma a incentivar o trabalho de cada um por meio do aperfeiçoamento das obras. Esse chamamento ainda inclui a acessibilidade literária, que amplia os mecanismos inclusivos da oferta cultural de Suzano”, avaliou.