‘Divórcio’, ‘O Assassino’ e ‘Esta é a sua morte’ estreiam hoje em Suzano

Três filmes estreiam nesta quinta-feira (21) no cinema Centerplex de Suzano. Um deles é o drama “Esta é a Sua Morte - O Show”. Outra estreia é o suspense americano, “O Assassino: o Primeiro Alvo”. E o terceiro é o longa “Divórcio”.

Em “Esta é a Sua Morte - O Show”, com direção de Giancarlo Esposito, conta a história de Adam Rogers interpretado por Josh Duhamel (que já participou de filmes, como Transformers). No filme ele é um apresentador de TV que tem um novo e ousado programa, onde as pessoas são pagas para se matarem ao vivo. Tal iniciativa macabra gera muitos protestos mas também faz bastante sucesso, graças ao fascínio do público em acompanhar a degradação de outras pessoas.

O ASSASSINO

No longa “O Assassino: o Primeiro Alvo”, conta com Michael Keaton no elenco. Ele interpreta Stan Hurley, veterano da Guerra Fria, que recebe sua tarefa mais complexa enquanto agente de treinamento da CIA quando o seu superior ordena que Hurley treine um ex-soldado das forças especiais, cujo estado psicológico está devastado após a morte de sua noiva.

Outros atores foram convidados para interpretar o papel principal, como Chris Hemsworth (do filme Thor), mas ele recusou o convite, e Bruce Willis também foi cogitado para integrar o elenco.

O filme também conta com Dylan O'Brien (de Maze Runner). Ele tem 26 anos e disputou o papel com outros atores mais experientes, como Gerard Butler, Colin Farrell e Matthew Fox.

DIVÓRCIO

O filme nacional “Divórcio” traz Murilo Benício e Camila Morgado no elenco. Conta a história do casal Noeli (Camila Morgado) e Júlio (Murilo Benício), que leva uma vida humilde, até que os dois ficam ricos depois de criar um molho de tomate que virou sucesso nacional. Com o passar dos anos os dois vão se distanciando e um incidente é a gota d'água para a separação.

Enquanto vão em busca do melhor advogado para defender o patrimônio, os dois se envolvem num processo de divórcio complicado.

A filmagem do longa aconteceu em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, e também teve a participação de moradores da cidade no elenco e na figuração.