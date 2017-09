‘Duas de Mim’, ‘Lego Ninjago’ e ‘Kingsman 2’ estreiam hoje no cinema

Três filmes estreiam, nesta quinta-feira (28), no Centerplex de Suzano. Na lista, está uma produção nacional, uma animação e um filme de ação. São, respectivamente, os longas "Duas de Mim", "Lego Ninjago" e "Kingsman: o Círculo Dourado".

"Duas de Mim" é uma comédia estrelada por Thalita Carauta, que dá vida a Suryellen. Mãe solteira e cozinheira, Suryellen sempre sonhou em ser chef. Ela trabalha para manter o filho Maxsuel, a irmã mais nova e a mãe. Muitos problemas começam a aparecer na vida de Suryellen, quando de repente uma boleira misteriosa aparece e lhe concede a chance de realizar um desejo. Diante da situação, sem saber o que fazer, a cozinheira se enrola na hora de fazer o pedido e acaba criando uma cópia de si mesma. A ideia de Suryellen era dividir, com sua cópia, as tarefas do dia-a-dia. Porém apesar de idênticas fisicamente, eram claras as diferenças de personalidade entre as duas. E logo, Suryellen percebe que sua sósia tem planos próprios.

A produção é o primeiro trabalho de Cininha de Paula como diretora de um longa-metragem. Com humor leve e simples, "Duas de Mim" vem com a proposta de mostrar a realidade de muitas famílias brasileiras. E das mulheres que precisam se desdobrar para sustentar a família e dar conta de todas as tarefas.

Para o público infantil, a animação "Lego Ninjago" chega para contar a história do jovem Mestre-Construtor Lloyd. Conhecido como o Ninja Verde, ele tem a missão de se unir com outros ninjas para derrotar o senhor da guerra, Lorde Garmadon, o vilão, que também é o pai de Lloyd.

Com duelos de habilidades e poderes, de pai e filho, o confronto épico vai colocar em jogo o futuro deste corajoso, mas também indisciplinado grupo de ninjas modernos, que terão que aprender a deixar de lado seus egos e se unir para encontrar e libertar seus reais poderes de Spinjitzu.

A terceira produção é "Kingsman: o Círculo Dourado" é a continuação de “Kingsman - Serviço Secreto”, filme de 2014 que rendeu mais de US$ 400 milhões na bilheteria mundial. O novo filme utiliza uma estratégia conhecida, a de incluir uma gama de novos personagens na aventura de Eggsy (Taron Egerton), o menino de boné virado para trás que, depois de treinado por Harry (Colin Firth), se tornou um agente secreto bem-vestido - o quartel-general dos Kingsmen é uma das alfaiatarias chiques de Savile Row, em Londres. Nesse segundo longa, Eggsy se vê, porém, sozinho. E vai topar com esse grupo de novos personagens: os Statesmen, a versãoamericana dos Kingsmen. Em vez de uma alfaiataria, eles usam como fachada uma destilaria de bebidas alcoólicas no sul dos EUA. Não à toa, seus codinomes são Tequila (Channing Tatum), Whiskey (Pedro Pascal) e Ginger (Halle Berry), comandados por Champagne, ou, como ele prefere, Champ (Jeff Bridges). A direção é de Matthew Vaughn.

Chileno radicado nos EUA, Pedro Pascal (conhecido por seus papéis como Oberyn Martell em Game of Thrones e Javier Peña em Narcos) tinha certa familiaridade com chicotes, chapéus e a vida de caubói, tendo vivido no Texas quando criança. Mas, curiosamente, foi por causa de “Narcos” que acabou escalado para viver Whiskey. O longa tem duração de 141 minutos e classificação de 16 anos.