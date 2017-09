Edição de aniversário do Sarau na Galeria traz várias atrações neste sábado

A 48ª edição do Sarau na Galeria, edição de aniversário de quatro anos, acontece neste sábado (16), às 18 horas, e traz como atrações a cantora e compositora finalista do 28º Festival de Musica Popular Brasileira, Carol Naine, a poeta, slammer e produtora cultural, Mel Duarte, o coletivo de poetas, Poetas Ambulantes, capoeira tradicional com Mestre Yuna, intervenção teatral de Nilson Ferreira; intervenção grafite de Toddy One, além de muita música e poesia com a participação do público pelo "Microfone Aberto".

Gratuito e aberto ao público, o evento contará ainda com outras atrações musicais, além de roda de poesias e espaço para interação do público dedicado à apresentação de músicas e poesias autorais ou não.

O Sarau na Galeria é um projeto iniciado em janeiro de 2013 pelo músico e ambientalista Edgar Mancilla. A ideia inicial do trabalho era juntar pessoas ligadas a música alternativa que não tinham espaço para se apresentar. Com a morte de Edgar Mancilla, em 2013, o projeto foi retomado por Raquel Pereira e outros colaboradores.

O trabalho cresceu e atraiu também diversos artistas ligados à poesia, artes plásticas e fotografia. Hoje o evento, que acontece em parceria com a Escola Estadual Professor Geraldo Justiniano de Rezende e Silva reúne em média um público de 100 pessoas de Suzano e região em suas edições mensais.

Além de Raquel Pereira, participam atualmente do coletivo Sarau na Galeria Thabata Vécchio, Yago Luna, Clara Pereira, Vandei Oliveira - Seu Zé, Matheus do Val e Amaury Rodrigues.