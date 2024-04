Educação recebe nova visita de representantes do programa Perkins

A Secretária de Educação de Suzano recebeu nas últimas terça e quarta-feira (23 e 24/04) duas participantes argentinas e duas brasileiras representantes do “Programa Internacional Perkins School for the Blind", de Boston (EUA), para conhecer o trabalho de inclusão realizado nas unidades escolares da rede municipal. A visita ocorreu em três unidades assistidas pelo programa por possuir alunos com deficiências.

Durante as visitas, a representante Karina Medina e a coordenadora de famílias, Flávia Chandía, ambas da Argentina, e a representante Ana Lucia Pascali Rago e a coordenadora de famílias, Lidiane Jacomini, do Brasil, foram em três escolas com o objetivo de oferecer suporte especializado, planejamento, treinamento, orientações e monitoramento para a equipe escolar, alunos e familiares.

O objetivo dos encontros foi compartilhar estratégias pedagógicas com responsáveis e profissionais da educação para impulsionar o progresso do desenvolvimento e da aprendizagem dos alunos, assegurando uma inclusão eficiente e responsável.

No primeiro dia, na escola Abrão Salomão Domingues, no Tabamarajoara, ocorreram momentos de troca onde as profissionais puderam compartilhar estratégias e práticas contínuas de desenvolvimento para atender às necessidades dos alunos com deficiências, além de discutir assuntos relacionados à inclusão.

Já na quarta-feira, as visitas foram nas escolas Augustinha Raphaela Maida Molteni, no Jardim Natal, e Antônio Marques Figueira, no Jardim Santa Helena. Na oportunidade, os representantes da Perkins conversaram com os pais e responsáveis dos alunos sobre como apoiar e contribuir para o desenvolvimento e inclusão das crianças.

O secretário Leandro Bassini reforçou o compromisso com a cultura do respeito e da inclusão, valorizando as diferenças. ‘A verdadeira transformação acontece quando as pessoas com deficiência não apenas são reconhecidas, mas também incluídas na sociedade. Acredito que esta visita irá enriquecer ainda mais nosso entendimento sobre o assunto e, consequentemente, elevar a qualidade de nosso ensino”, apontou o chefe da pasta.