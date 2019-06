Encontro de Violeiros comemora os 15 anos do Café Caipira e Cantinho da Viola

A Quermesse da Festa do Divino Espírito Santo de Mogi das Cruzes recebe o “Encontro de Violeiros”, nesta segunda-feira (3), a partir das 19 horas. Trata-se de um momento especial para comemorar os 15 anos do Café Caipira e, consequentemente, do Cantinho da Viola, um espaço que recebe cantores de sertanejo raiz, conforme explica o coordenador dos shows da Quermesse e da Divina Rádio, Gérson Barros.

“Quando eu fui festeiro, em 2004, promovemos o Festival de Viola, com apresentações no palco principal, e depois que os músicos faziam os seus shows eles iam ao Café Caipira para tomar um café e até para fugir da chuva, porque esse ano choveu em quatro dias da Festa do Divino. Então eles se abrigavam no Café Caipira, onde também se apresentavam”, relembra Gérson.

De acordo com ele, três anos depois foi criado o Cantinho da Viola, que hoje é coordenado por Josemir Ferraz de Campos, com uma programação própria.

Na segunda-feira, portanto, vários violeiros, duplas e bandas, que surgiram de 2004 para cá na Festa do Divino, irão se apresentar, com o cerimonial de apresentação assinada por José Reinaldo Santos, que também está na festa desde 2004.

Dentre as duplas, destaque para a Carolina e Raquel.

A entrada para a Quermesse é gratuita. O acesso é pela Avenida Cívica. Para quem for de carro, há estacionamento, com valor de R$ 14,00. O local conta também com uma saída de emergência pela Avenida Professor Carlos Ferreira Lopes.

A Quermesse está localizada no Centro Municipal Integrado “Deputado Maurício Najar”, com acesso pela Avenida Cívica, no Mogilar.



Confira a programação deste domingo (2/6)

5h00 – 2ª Alvorada (concentração na Praça Coronel Benedito de Almeida)

14h00 – Quermesse (Centro Municipal Integrado “Deputado Maurício Najar”) – Entrada gratuita / Estacionamento: R$ 14

15h00 às 17h00 – Tarde dos Folguedos Infantis “Benedito Dias” com a Trupe Lelé e Lili

19h30 – Novena na Catedral de Sant´Anna – missa presidida pelo padre Cláudio Delfino, da Catedral de Sant´Anna, seguida da Passeata das Bandeiras (21h00)

18h00 - João Vitor Mafra e Janaine na Quermesse

19h00 - Banda Católica Sudário na Quermesse

20h15 - Ângelo Máximo

22h00 - Vanessa Martins e Banda

Confira a programação desta segunda-feira (3/6)

5h00 – 3ª Alvorada (concentração na Praça Coronel Benedito de Almeida) e Missa no Cemitério São Salvador, presidida pelo bispo diocesano de Mogi das Cruzes, dom Pedro Luiz Stringhini

18h30 – Quermesse (Centro Municipal Integrado “Deputado Maurício Najar”) – Entrada gratuita / Estacionamento: R$ 14

19h30 – Novena na Catedral de Sant´Anna – missa presidida pelo padre João Paulo da Silva, da Paróquia Nossa Senhora do Rosário, seguida da Passeata das Bandeiras (21h00)

20h00 - Shirley e Prata fina com grupo de Catira na Quermesse

21h15 - Victor e Júlio e Banda na Quermesse