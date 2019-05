Encontro Intermunicipal de Regentes de Coros será dia 15 no Cemforp

Mogi das Cruzes promove, no dia 15 de junho, o XI Encontro Intermunicipal de Regentes de Coros. O evento, que é anualmente conduzido por renomados maestros do segmento, acontecerá no auditório do Centro Municipal de Formação Pedagógica (Cemforpe).

O encontro tem como público-alvo profissionais da Educação, regentes, coralistas e demais interessados no segmento canto coral de todo o território nacional. O objetivo é aprimorar técnicas de musicalização e canto coral, bem como estimular o intercâmbio cultural e a troca de experiências entre os profissionais do segmento.

O evento está em sua décima primeira edição e, também, integra o programa Música na Rede – Canto Coral nas Escolas, desenvolvido pela Secretaria Municipal de Educação, em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e a Orquestra Sinfônica de Mogi das Cruzes, na linha de trabalho do projeto Canarinhos do Itapety, sob a condução da maestrina Solange Urbano.

Serão abordados os seguintes temas: Musicalização Infantojuvenil; Brincadeiras Musicais na Prática Pedagógica; Coro Cênico – O Canto em Movimento; Etapas para a preparação do Coral – Técnica Vocal; Criatividade no Canto Coral; Técnicas de Regência, Repertório para Coro Infantil e Juvenil, entre outros temas, trazidos pelo especialista convidado, maestro Marcelo Recski.

Os interessados em participar do workshop devem se inscrever, por meio de formulário online. A participação é gratuita e prevê emissão de certificado, com a carga horária de 20 horas (módulo presencial e à distância). Os inscritos que participarem de apenas um período terão a certificação das horas cumpridas.

Inscritos

Os inscritos advindos de outros municípios receberão informações sobre rede de hotéis e pontos de alimentação por parte da equipe da Coordenadoria de Turismo de Mogi das Cruzes.

Marcelo Recski

Mestrando em Regência na Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, é graduado pela mesma instituição nos cursos de Regência e Licenciatura em Música. Tem experiência docente de mais de 30 anos em Conservatórios e Escolas Livres de Música, bem como na rede de ensino.

Como regente e arranjador, fundou e dirigiu vários grupos, atuando como cantor e monitor em renomados corais, madrigais e grupos vocais de São Paulo. Seus arranjos são apresentados por corais de todo o Brasil.

Atualmente, dirige o Madrigal Feminino Z'Encanto, Coro Masculino de Alumínio - CMA (Alumínio-SP) (https://www.facebook.com/CoroMasculinoDeAluminio/), o Coral Luminare, Coral Nossa Casa e Coral Masculino do SESC-Santos, além dos grupos vocais Máfia Sonora, Rock'N'Voice (www.facebook.com/RocknVoice) e Canto Ma Non Presto (www.facebook.com/cantomanonpresto).

INTERESSADOS

O Cemforpe, onde ocorrerá o encontro, fica na Rua Antenor Leite da Cunha, número 55, na Vila Nova Mogilar. Os interessados podem obter mais informações junto à comissão organizadora, por meio do e-mail canarinhosdoitapety@se-pmmc.com.br ou pelos telefones (11) 4725-1281 e 4725-3393 (com Solange Urbano).

Serviço

A Prefeitura divulgou a programação do evento: 15 de Junho de 2019 (sábado); 09h00 às 09h15: Recepção / Entrega de material; 09h15 às 10h45: Workshop Parte I; 10h45 às 11h00: Intervalo; 11h00 às 12h30: Workshop Parte II; 12h30 às 14h00: Intervalo; 14h00 às 14h15: Palavra – Secretário de Cultura e Turismo, Mateus Sartori; 14h15 às 15h45: Workshop Parte III; 15h45 às 16h00: Intervalo; 16h00 às 17h30: Workshop Parte IV; 17h30 às 17h45: Avaliação / Entrega de Certificados