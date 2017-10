Escola suzanense lança livro em comemoração aos seus 57 anos

Com o intuito de marcar tudo que foi realizado, construído, vivido e pensado em 57 anos de existência, a Escola Estadual (E.E) Professor Geraldo Justiniano de Resende Silva lançará o livro "Justiniano: Nossa História Começa Aqui". A obra relatará histórias da unidade, que serão contadas em prosas pelos ex e atuais estudantes do local. O evento acontecerá, nesta sexta-feira (7), das 14 às 19 horas, e contará com atrações de entretenimento, além de barracas de comidas.

O registro literário tem 179 páginas. Destas, 90% são prosas narrativas distintas contadas pelos estudantes. São histórias famosas da unidade, como lendas, realizações e entrevistas com funcionários da escola. Entre elas está a de um esqueleto, que foi doado na década de 60 por um pai de um aluno. A obra terá um pequeno trecho escrito de frma inversa e um trecho no estilo high key em japonês.

De acordo com a diretora da escola, Lilian Santos de Carvalho, a ideia do livro surgiu da necessidade de trazer de volta a relação de pertencimento dos estudantes.

"A unidade é muito antiga e era referência na cidade para os alunos. Hoje, isso se perdeu. Para eles perceberam que fazem parte da história e dar um ânimo entre esse relacionamento foi decidido elaborar a obra", explicou. A obra foi desenvolvida durante oficinas de letramentos que a unidade oferece desde 2015 e faz parte do programa "Mais Educação" do Governo Federal.

No dia da festividade, a escola busca alcançar dois objetivos. O primeiro é realizar a cerimônia de lançamento do livro com a presença de todos envolvidos com a obra, tanto ex-funcionários, ex-professores e ex-alunos, além dos profissionais e estudantes atuais.

Outra meta é arrecadar recursos com as barracas de comidas e bingo para destinar as obras de término do laboratório de ciências e artes da escola. Além disso, terá um sarau, com intervenções de alunos e ex-estudantes, que contarão o que o leitor encontrará no livro.

A obra será distribuída para todos os envolvidos nela.

Justiniano

A unidade está instalada no Centro de Suzano desde 1950. Porém, apenas foi inaugurada em 1960. Atualmente, a escola atende 1,2 mil estudantes.