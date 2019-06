Escritor Sacolinha lança nesta sexta-feira o livro 'Dente-de-leão: a sustentável leveza de ser'

Depois de publicar “Brechó, Meia-noite e Fantasia” o escritor e presidente da Associação Cultural Literatura no Brasil (ACLB), Ademiro Alves, o Sacolinha, volta às prateleiras com “Dente-de-leão: a sustentável leveza de ser”. A publicação, que reúne crônicas escritas pelo autor suzanense nos últimos anos chega ao mercado pelo Selo Vasto Mundo e será lançada nesta sexta-feira (28), a partir das 19h30, no Centro de Educação e Cultura “Francisco Carlos Moriconi” (Rua Benjamin Constant, 682, Centro, Suzano).

A entrada é gratuita e na ocasião haverá um bate-papo sobre alguns assuntos abordados no livro, como Alimentação Viva, Atenção Plena, Yoga, Meditação e String Art (artesanato com pregos e linhas). Os especialistas convidados para abordar esses temas são o escritor e poeta Michel Yakini e as professoras Erica Santos e Landy Freitas.

Durante o bate-papo haverá interação direta com o público que será estimulado a meditar. Um suco de vegetal será produzido ao mesmo tempo e servido no coquetel saudável e alternativo, sem refrigerante e contendo suco natural e PANC (planta alimentícia não convencional).

Também será oferecido, gratuitamente, massagens para o público. A capa do livro será confeccionada em string art concomitantemente. Depois o público será convidado para a sessão de autógrafos. Todo esse pacote de carinho e leveza se deve aos temas tratados no livro. Na obra, Sacolinha propõe algumas reflexões acerca de assuntos que estão enlouquecendo e adoecendo a sociedade.

“As pessoas andam com pressa a vida toda em busca da felicidade e nessa busca nunca param. E não parando não enxergam as coisas que lhe trazem a felicidade de verdade”, diz Sacolinha.

O autor cita como exemplo os momentos em que vai cumprimentar os amigos, que nunca respondem com tranquilidade: “As respostas são sempre as mesmas: ‘Tô na correria’, ‘Trabalhando bastante’, Tô sem tempo’. Eu nunca ouço, ‘Tô relaxando’, ‘Tô curtindo a família’, ‘Tô indo devagar pra não adoecer’. É tudo ao contrário”, provoca Sacolinha.

O livro trata ainda de outros temas como os valores, a masculinidade na adolescência, o suicídio e a depressão, os exercícios físicos e mentais, o uso de celulares, as gerações, filmes, músicas e muito mais. O título representa leveza e o subtítulo é uma brincadeira em cima do livro do Milan Kundera “A insustentável leveza do ser”. São 15 crônicas distribuídas em 128 páginas. Cada crônica é acompanhada de uma foto ou imagem que ilustra o assunto tratado. O prefácio é assinado pelo escritor e poeta Michel Yakini.

O exemplar poderá ser adquirido no dia pelo valor promocional de R$ 30 (pagamento em dinheiro e cartões de débito e crédito). Após o lançamento, o livro será comercializado pelo valor de mercado de R$ 35. Outras informações pelo telefone (whatsapp) (11) 99526-3561 ou pelo e-mail: assessoriaescritorsacolinha@gmail.com.