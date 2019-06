Espetáculo ‘Entre Elas’, do Circuito Cultural Paulista, será apresentado no dia 14

Mogi das Cruzes vai receber, no próximo dia 14, mais uma atração do programa Circuito Cultural Paulista. É o espetáculo “Entre Elas”, da Cia. Armárias, que será apresentado a partir das 20 horas no Theatro Vasques. A entrada é gratuita e a classificação é livre.

O espetáculo tem como tema principal o universo feminino. Ele mostra três mulheres que assumem diferentes perfis, para dar vida aos estereótipos sociais e espelhar as deficiências visíveis e ainda invisíveis no cotidiano.

A trama se desenrola a partir de um encontro entre três amigas, que se reúnem para um café, durante o qual ocorre o anúncio de um noivado. Durante essa breve convivência, traços de suas identidades são revelados por provocações que surgem entre elas e por questões externas ditadas pela estrutura do sistema em que vivem.

O espetáculo tem 40 minutos de duração e reúne técnicas acrobáticas, aéreas e de equilíbrio, aliados a um contexto teatral. Os ingressos serão distribuídos com uma hora de antecedência, na bilheteria do próprio teatro.

O Circuito Cultural Paulista é patrocinado pela Lwart Lubrificantes, com execução da APAA – Associação Paulista dos Amigos da Arte e realização da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, Governo do Estado de São Paulo e Ministério da Cidadania. A peça é trazida à cidade com apoio da Prefeitura de Mogi das Cruzes, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.

O Theatro Vasques fica na rua Dr. Corrêa, 515, no Centro. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 4798-6900.