Estudantes de Corte e Costura concluem curso oferecido em Poá

Trinta e duas mulheres se formaram nesta terça-feira, 25, no curso ‘Corte e Costura’. Agora, as novas profissionais poderão utilizar os ensinamentos para gerar renda e retornar e/ou impulsionar o mercado de trabalho. A capacitação foi oferecida pela Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, no Centro de Referência e Assistência Social (Cras) de Calmon Viana, em Poá.

Segundo o secretário de Assistência e Desenvolvimento Social, Edevaldo Gonçalves, os cursos oferecidos pelo município, entre eles o de Corte e Costura, possibilitam a geração da renda familiar. “Poder proporcionar a capacitação e em consequência o aumento da renda é muito gratificante e nos motiva a cada vez mais trazer novos cursos para a nossa população”, destacou.

No encerramento do curso Corte e Costura, dezenas de trabalhos que foram confeccionados nos últimos seis meses foram expostos pelas estudantes. Entre as peças se encontravam cortinas, capas de botijão de gás, galão de água, de batedeira, jogos de banheiro, aventais, agasalhos de moletom, entre muitas outras.

De acordo com a professora Noemi Correia da Silva, cada aluna confeccionou cerca de dez trabalhos. “Muitas das alunas iniciam o curso sem nenhuma técnica e ensinamos desde o básico até o produto final. O mérito dos lindos trabalhos é todo delas”.

Para Jane da Silva, aposentada, de 67 anos, apesar de ter participado de outros cursos promovidos pela Prefeitura, o de Corte e Costura possibilitou o aumento da renda familiar. “Já fiz produtos e vendi ao longo do curso e é isto é muito importante, pois nos incentiva a aprimorar cada vez mais o trabalho e as peças”.

Segundo a coordenadora do CRAS de Calmon Viana, Sônia Pinto, além do curso de Corte e Costura, outros são oferecidos à população, como Pintura em Tecido, Macramê, Manicure, Feltro, Doces e Salgados, entre outros. “Interessados devem procurar nossa unidade que oferecemos todas as informações sobre os cursos”.