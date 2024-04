Estudantes de Mogi, Biritiba Mirim e Salesópolis são convidados a participarem concurso de contos

Estão abertas as inscrições para o concurso literário “Do Ponto ao Conto”, organizado pela Diretoria Regional de Ensino de Mogi das Cruzes. Alunos escritores da rede de ensino estadual nas cidades de Mogi das Cruzes, Biritiba Mirim e Salesópolis podem confirmar a sua participação até o dia 17 de maio pelo site

www.dopontoaoconto.perfecttoprojetos.com.br/. O regulamento também está disponível na página eletrônica.



A primeira edição do concurso tem como objetivo incentivar a escrita criativa e o hábito de leitura entre crianças e adolescentes matriculados nas escolas estaduais da região, em complemento às atividades do Currículo Paulista e das aulas de Língua Portuguesa.

Além da premiação de contos selecionados, haverá ainda a impressão de um livro com as 30 melhores produções. Por isso, estudantes que se interessam por arte também podem competir e um deles pode ser responsável pela capa do futuro livro de contos.

O “Do Ponto ao Conto” receberá produções textuais do gênero conto de estudantes de todos os níveis de ensino: Ensino Fundamental, Ensino Médio, Educação de Jovens e Adultos (EJA) ou Centros Estaduais de Educação de Jovens e Adultos (CEEJAs) e Educação Inclusiva.

A partir de parceria da diretoria de ensino com instituições e empresas da região, os três primeiros colocados no concurso em cada categoria serão premiados com vales-compra de livros, de R$ 600,00 ao primeiro colocado, R$ 400 ao segundo e R$ 300 à terceira posição. O aluno com a arte escolhida para a capa também ganhará um vale de R$ 600,00. A escola onde está o estudante vencedor receberá um notebook.

O ”Do Ponto ao Conto” é realizado a partir da parceria da Diretoria Regional de Ensino de Mogi das Cruzes com a empresa de consultoria cultural Perfectto Projetos e patrocínio da Niterra do Brasil.

Como se inscrever

As inscrições do concurso podem ser feitas até o dia 17 de maio, pelo professor responsável pelo ambiente da Sala de Leitura ou o professor de Língua Portuguesa da escola estadual interessada, por meio do formulário online disponibilizado pela Diretoria Regional de Ensino. Esse professor será responsável pelo acompanhamento da produção, condução e desenvolvimento do projeto na escola, preenchimento da ficha técnica, seleção dos trabalhos e envio para a regional.

Cada unidade poderá inscrever um aluno e um trabalho por segmento: Ensino Fundamental; Ensino Médio; Educação de Jovens e Adultos (EJA) ou Centros Estaduais de Educação de Jovens e Adultos (CEEJAs); Educação Inclusiva. Como cada escola deverá enviar apenas um conto por categoria, as unidades podem desenvolver seleções internas, de modo a incentivar a produção de contos e capas.



Divulgação

Todos os trabalhos inscritos serão avaliados por uma comissão avaliadora formada pela Diretoria Regional de Ensino. A divulgação dos contos e ilustração selecionados acontecerá entre os dias 27 a 31 de maio. Os resultados serão divulgados oficialmente no site do Núcleo Pedagógico de Mogi das Cruzes, seguindo o cronograma do edital do concurso. As premiações ocorrerão entre 24 a 28 de junho, com horário e local a serem definidos.