Exposição e venda de miniaturas retornam ao Casarão do Chá a partir deste domingo

O Casarão do Chá recebe, a partir deste domingo (10), a 2º edição da Exposição e Venda de Miniaturas: Dollhouse. Realizado pela primeira vez em dezembro do ano passado, o evento foi um verdadeiro sucesso de público, o que inspirou os organizadores a articularem esta segunda edição. A mostra ficará aberta para visitação por três domingos consecutivos (10, 17 e 24 de setembro), sempre das 9 horas às 17 horas e a entrada é gratuita.

Assim como na primeira edição, os visitantes encontrarão na exposição peças avulsas, sendo algumas de acervo pessoal e também cenários, denominados roombox. Alguns itens estarão apenas a mostra, enquanto outros poderão ser adquiridos.

A organização é do Grupo Miniaturas Brasileiras, em parceria com a Associação Casarão do Chá e os miniaturistas expondo, que compõem o grupo, são Ivani Grande, Flavia de Oliveira, Minifiore, Silvana Napolitano e Pepp & Orson.

As miniaturas dollhouses, como explica o grupo, são as mais usadas dentro do padrão internacional. Este padrão é o 1:12, por meio do qual uma medida do mundo real é reduzida 12 vezes, para manter a escala e a uniformidade. Logo, se no mundo real um objeto mede 12 centímetros, sua miniatura terá apenas 1 centímetro de diâmetro. Esta divisão por 12 provém da medida imperial utilizada na Inglaterra, onde o hobby se consagrou. Lá, o foot (pé), que é unidade de medida, tem exatamente 12 polegadas (inches).

A prática de fazer e colecionar miniaturas remonta à pré-história. Em vários sítios arqueológicos pelo mundo, foram encontradas estátuas e utensílios em miniatura, que não se tratavam de brinquedos. Entre 1600 e 1700, o hábito se tornou um hobby cultivado entre os nobres, com um grau elevado de perfeccionismo. Com móveis e objetos específicos, eles tinham por costume exibir suas coleções preciosas de miniaturas, adquiridas dos mais exímios artesãos, das mais diversas partes do mundo.

O grupo que organiza a mostra trabalha com a arte de miniaturizar há 18 anos e já teve a oportunidade de participar de diversas feiras e eventos internacionais, principalmente nos Estados Unidos e Europa, representando o Brasil em mercados onde a arte das miniaturas é levada com muita seriedade e profissionalismo.

O Casarão do Chá fica na Estrada do Chá, cx. 05, no bairro do Cocuera. Mais informações pelo telefone 4792-2164 ou pelos contatos abaixo.