Feira de Orquídeas e do Verde atrai mais de 15 mil pessoas, em Poá

A Feira de Orquídeas e do Verde de Poá, realizada de quinta-feira a domingo, na Praça da Bíblia, superou as expectativas e agradou os poaenses e moradores de cidades da região. O evento atraiu um público de 15 mil pessoas em quatro dias de festa e movimentou a cidade.

Segundo o secretário de Cultura, Mário Sumirê, a feira foi um encontro de gerações. "Tivemos uma concentração muito grande de famílias, de pessoas de diferentes idades. Foi um evento de resgate histórico. Mais uma vez reforço o meu agradecimento aos 23 cultivadores, entre orquidófilos e produtores de plantas ornamentais, porque sem eles nada aconteceria e todos entenderam nosso momento econômico e a proposta da festa", comentou. A Associação dos Orquidófilos e do Verde também participou da realização do evento.

Segundo o prefeito Gian Lopes (PR), que acompanhou de perto a Feira de Orquídeas e do Verde, o evento foi muito positivo e as pessoas puderam aproveitar o espaço de alimentação, a música, o artesanato e as orquídeas e plantas da região. "Recebemos muitos retornos positivos e tenho certeza que a população aprovou. Nos últimos anos, gastaram cerca de R$ 3 milhões na Expoá, e preferimos priorizar estes recursos em Educação. Porém, para não quebrar a tradição, fizemos um evento para prestigiar nossas artesãs e também os orquidófilos".

Diante da crise financeira instalada na cidade, após a mudança na lei do Imposto Sobre Serviços (ISS), a administração municipal decidiu cancelar a Expoá e priorizar os recursos na retomada das obras de uma escola municipal na Vila Perracine para atender 600 alunos. No entanto, mesmo com uma estrutura menor, a Feira de Orquídeas e do Verde de Poá agradou os visitantes e poaenses.

"Estava tudo lindo. Adorei este formato. Ficou muito melhor, porque conseguimos comprar e olhar as plantas com mais tranquilidade", disse a aposentada Regina Ferreira, 65 anos, moradora de Arujá.

"Para quem queria comer algo gostoso e a um preço bacana, com tranquilidade e segurança, esta feira foi uma grande oportunidade. A organização está de parabéns", completou a estudante Jéssica Bernardes, 18 anos, do Jardim Nova Poá.