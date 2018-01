Festa da Dália entra para calendário oficial de eventos de Suzano

A tradicional Festa da Dália será incluída no calendário oficial de eventos de Suzano neste ano. A 24ª edição ocorrerá nos dias 4 e 11 de março, na Associação Nipo-Brasileira de Assistência Social, na Vila Ipelândia.

O prefeito Rodrigo Ashiuchi (PR) recebeu a comissão organizadora para saber como estão os preparativos. O gerente da entidade, Sérgio Mishima, explicou que a festa será realizada em dois dias e que a renda será revertida aos idosos que ocupam a Casa de Repouso mantida pela associação.

“Os visitantes poderão apreciar 80 variedades de dálias, distribuídas em 3,5 mil pés. Além disso, haverá barracas com comidas típicas, artesanato e atrações artísticas”, disse.

Também faz parte da comissão Masataka Ikarashi, especialista no cultivo de dálias que veio da província de Yamagata, no Japão, especialmente para o evento. Ele fica no Brasil até o meio do ano e vai prestar consultoria à entidade para o plantio da flor em Suzano.

“A ideia é ter mais qualidade no cultivo. As sementes são comercializadas, mas ao fim do evento os visitantes podem levar as dálias expostas para casa. No futuro, quem sabe possamos levar as dálias para espaços públicos de Suzano”, disse Mishima.

Ashiuchi ficou satisfeito com a reunião. “É uma festa tradicional de nossa cidade, que atrai milhares de pessoas.

Colocar o evento no calendário oficial do município significa reconhecer o esforço da colônia japonesa, que tanto contribuiu para o desenvolvimento de Suzano, já conhecida como Cidade das Flores”, finalizou.