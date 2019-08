Festa Nordestina atrai mais de 75 mil pessoas no fim de semana

Mais de 75 mil pessoas passaram pelo Parque Max Feffer entre sexta-feira e domingo (de 9 a 11), durante a 11ª edição da Festa Nordestina, promovida pelo Instituto Virtutis em parceria com a Prefeitura de Suzano. O balanço foi apresentado nesta segunda-feira (12) pelos organizadores do evento.

A celebração, que contou com a presença do prefeito Rodrigo Ashiuchi, da presidente do Fundo Social de Solidariedade, a primeira-dama Larissa Ashiuchi, e do vice-prefeito Walmir Pinto, bem como a presidente da Câmara, Gerice Lione, e os vereadores Leandro Alves de Faria, Joaquim Rosa e Rogério Gomes do Nascimento, recebeu 17 apresentações de dança e música, com destaque para o cantor Frank Aguiar no encerramento do festival.

O evento trouxe ainda mais de 20 barracas com comidas, artesanato e de produtos típicos do Nordeste, além de um parque de diversões. A novidade desta edição foi o concurso “Miss Festa Nordestina”, com 13 concorrentes na etapa final e vencido pela candidata Laudy Santos.

De acordo com a comissão organizadora, o evento recebeu apoio direto das Secretarias Municipais, como a de Transporte e Mobilidade Urbana, com os cuidados de trânsito na região da festividade; de Segurança Cidadã, com a presença da Guarda Civil Municipal (GCM) e patrulhamento da Ronda Ostensiva Municipal (Romu); e da Saúde, com equipes plantonistas de atendimento aos casos de urgência e emergência. O Fundo Social de Solidariedade também participou com uma das barracas da Praça de Alimentação, oferecendo quitutes como coxinhas e mini-pizzas.

Para o responsável pela festa, Padre Luis Alberto Hidalgo, o retorno positivo da comunidade é motivo de grande alegria. “Foi um trabalho intenso para oferecer à nossa população um ambiente familiar e seguro, onde não houve ocorrências e todos puderam aproveitar intensamente todas as atrações”, afirmou.

Toda a arrecadação da Festa Nordestina foi destinada para as ações sociais da Paróquia Santa Rita de Cássia, localizada na região norte da cidade, com trabalhos voltados à cidadania, capacitações e no combate à vulnerabilidade social.

Em sua fala, durante a abertura da Festa Nordestina, o chefe do Executivo suzanense ressaltou a importância do evento: “Esta festa acontece pelo esforço de centenas de voluntários e a Prefeitura de Suzano tem orgulho de trabalhar junto pelo sucesso deste encontro, que não apenas promove a solidariedade, mas reconhece a contribuição de um povo dedicado, trabalhador e honesto como o nordestino”, destacou.