Festeiros do Divino realizam ‘Caravana da Fé’ a Aparecida

Os interessados em participar da 1ª Romaria da Festa do Divino na Casa da Mãe Aparecida, que será realizada no sábado, dia 23, devem se antecipar para garantir as passagens, pois ainda restam poucos lugares. Até o momento, 16 ônibus já foram preenchidos pelos organizadores da “Caravana da Fé” – como vem sendo chamada a romaria.

À frente da organização estão os festeiros da Festa do Divino Espírito Santo de Mogi das Cruzes 2019, Marcelo Braz e Sueli Moraes Braz e os capitães de mastro Antônio Mercado e Maria Auxiliadora Mercado Martins. Neste ano, a festividade religiosa e folclórica ocorrerá de 30 de maio a 9 de junho, sob a temática "Divino Espírito Santo, renove a nossa fé e a transforme em missão".

“A romaria superou todas as nossas expectativas. Esperávamos preencher 10 ônibus, e já estamos com 16. E a tendência é que ela se repita nos próximos anos”, destaca a festeira Sueli.

Ainda de acordo com ela, pode ser que a romaria conte com a participação de alguns motociclistas. “Nós convidamos os que sempre participam de romarias, como o Bode do Asfalto (sede Mogi das Cruzes)”, diz a festeira.

O coordenador do grupo de motociclistas, José Carlos de Assis, o Papito, fala sobre a relação deles com a Festa do Divino. “Nós somos devotos de Nossa Senhora Aparecida, nossa padroeira, e irão dois ou três motociclistas. Nesse dia da romaria, teremos reunião do grupo, já agendada, mas não teríamos como deixar de participar. Além disso, nós estamos presentes na Festa do Divino, onde, na quermesse, no último sábado da festa, costumamos atender na barraca do Afogado”, comenta Papito, que também é voluntário na mesma barraca.

Os ônibus irão sair de vários pontos da Cidade, pontualmente, às 5 horas, dentre eles Câmara Municipal, Tiro de Guerra, Catedral de Sant'Anna e de outras comunidades e paróquias. “Após essa saída, todos os veículos irão se concentrar na Avenida Cívica, no Mogilar, de onde partirão juntos”, explica o festeiro Marcelo.

O bispo dom Pedro Luiz Stringhini celebrará a missa, às 9 horas, no Santuário Nacional de Aparecida, e às 10h45 será rezada a Coroa do Divino. A Santa Missa terá a transmissão ao vivo pela TV Aparecida.

Últimas vagas

Os interessados em participar ainda podem adquirir a passagem ao preço de R$ 40,00. Há, ainda, a camiseta da Festa do Divino, que está sendo vendida ao preço de R$ 20,00. Ainda restam poucas numerações. A reserva deve ser feita pelo telefone (11) 4790-6835 ou com os próprios organizadores.

A Associação Pró-Festa do Divino Espírito Santo está localizada na Avenida Francisco Rodrigues Filho, 1.232, no Bairro do Mogilar.