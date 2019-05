Ginásio Municipal recebe Festival de Ginástica Rítmica neste domingo

A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel) realiza neste domingo (26), a partir das 10 horas, o Festival de Ginástica Rítmica em homenagem ao Mês das Mães. O evento acontecerá no Ginásio Municipal de Esportes Professor Hugo Ramos e é aberto ao público.

Participarão da apresentação cerca de 100 alunas da modalidade, que praticam a modalidade no Parque da Cidade. No local, as atividades para turmas avançadas acontecem às terças e sextas-feiras, a partir das 9 horas. Já para turmas iniciantes, as opções são às segundas e quartas-feiras, com turmas às 9 horas.

“A ginástica rítmica é uma modalidade que possui uma grande procura no Parque da Cidade. Além das aulas de iniciação esportiva, o local também abriga o treinamento das equipes que representam a cidade em competições oficiais, se transformando em um polo importante para o desenvolvimento da modalidade em Mogi das Cruzes”, destacou o secretário municipal de Esporte e Lazer, Nilo Guimarães.

O secretário lembrou ainda que as participantes que se destacam as aulas de iniciação esportiva são convidadas para participar da equipe de competição, que representa Mogi das Cruzes em competições como os Jogos Regionais.

Mais informações sobre as atividades gratuitas de ginástica rítmica no Parque da Cidade podem ser obtidas pelo telefone 4798-4087.

Além do Parque da Cidade, a Smel também mantém aulas de ginástica rítmica no ginásio Deputado Paulo Kobayashi, no distrito de Jundiapeba. As atividades acontecem às segundas, quartas e sextas-feiras, das 13 às 16 horas, e às terças e quintas-feiras, das 9 às 11 horas. Mais informações sobre as aulas no local podem ser obtidas pelo telefone 4723-0741.

O Ginásio Municipal de Esportes Professor Hugo Ramos, onde acontecerá o Festival de Ginástica Rítmica deste domingo, fica na rua Professor Ismael Alves dos Santos, 560 – Mogilar.