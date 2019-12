Igreja Nossa Senhora da Paz, em Ferraz, terá neste sábado missa gregoriana e Cantata de Natal

A Igreja Nossa Senhora da Paz, em Ferraz de Vasconcelos, irá receber neste sábado, 21, eventos especiais na quarta semana do advento. Trata-se de uma missa gregoriana - com partes da celebração sendo lidas em latim- e a Cantata de Natal. As músicas natalinas ficarão a cargo do Coral Municipal, que terão um repertório dedicado à Nossa Senhora.

Segundo o padre Cesar Augusto da Silva, organizador da programação, a missa gregoriana está marcada para às 19 horas. Na oportunidade, em algumas partes da celebração, o religioso irá rezar em latim. Outras partes continuarão em português, para os fiéis poderem acompanhar a missa.

Depois da celebração, a expectativa é a de que o Coral Municipal inicie a Cantata de Natal. "É a primeira vez em que fazemos aqui. O objetivo é o de resgatar valores da igreja. O templo proporciona isso", disse o padre, que complementou dizendo que a previsão é de um público maior do que o habitual. A igreja suporta 300 pessoas sentadas.

A Igreja Nossa Senhora da Paz fica na Rua Getulio Vargas, 250, Vila Romanópolis. É aberta de terça-feira a sábado, das 9 às 17 horas.