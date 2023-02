Imperatriz Leopoldinense é campeã do Carnaval do Rio após 22 anos

Após 22 anos de jejum, a Imperatriz Leopoldinense é a campeã do Carnaval do Rio de Janeiro. Contando a história de Lampião, a escola de samba de Ramos, bairro do subúrbio na Zona Norte do Rio, desbancou a Viradouro e conquistou o 9° título de sua história apenas um ano após retornar à elite do Carnaval do Rio.

Com o enredo de “o aperreio do cabra que o excomungado tratou com má-querença e o santíssimo não deu guarida”, a Imperatriz encantou a Sapucaí no segundo dia do desfile no Carnaval carioca. O desfile teve 3 mil componentes divididos em 24 alas e cinco carros alegóricos.

A escola conquistou o Grupo Especial também em 1980, 1981, 1989, 1994, 1995, 1999, 2000 e 2001. Leandro Vieira, carnavalesco da Imperatriz, retratou a vida e a morte do jagunço, barrado no inferno e no céu, à luz da cultura do cordel e num Nordeste multicolorido.

A Imperatriz fechou a classificação com 269,8 pontos. Viradouro ficou na segunda colocação, com 269,7 pontos e Vila Isabel foi a terceira, com 269,3 pontos.

Império Serrano, com 265,6 pontos, está rebaixada para a Série Ouro – Divisão de Acesso do Carnaval do Rio de Janeiro.