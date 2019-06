Inscrições para programa de arte e cultura seguem abertas em Mogi

As inscrições para quatro novos editais do Programa Municipal de Fomento à Arte e Cultura (Profac) estarão abertas desde a última sexta-feira. Três deles buscam selecionar entidades sem fins lucrativos que apresentem projetos para a realização de três eventos das categorias de mostras e festivais. Já o quarto vai contemplar dois territórios culturais, que têm de ser obrigatoriamente afastados da área central.

As inscrições devem ser feitas entre 31 de maio e 28 de junho, por meio da plataforma online disponibilizada no site da Secretaria de Cultura. Nesse mesmo ambiente, ficam a disposição para leitura na íntegra os editais de seleção e todas as informações a eles atreladas.

Um dos editais, no valor de R$ 30 mil, é destinado aos interessados em participar da produção da 10ª Mostra de Teatro de Mogi das Cruzes – Tablado, que acontecerá em fevereiro de 2020. A mostra deve ter no mínimo oito apresentações de espetáculos cênicos, duas atividades de formação, como oficinas e workshops e um fórum de teatro, para levantamento de demandas do segmento.

Outro evento cuja organização também será selecionada mediante edital do Profac é a 5ª Semana de Danças Urbanas, prevista para ser realizada entre 23 de janeiro e 1 de fevereiro de 2020. A Semana deve reunir no mínimo quatro espetáculos de danças urbanas, quatro atividades de formação, duas batalhas de dança com inscrições gratuitas e um fórum de danças urbanas. A verba total é de R$ 15 mil.

O terceiro evento alvo de edital do Profac é a 5ª Semana do Hip Hop, que será realizada entre os dias 5 e 15 de novembro deste ano. As exigências para aprovação do projeto são realizar mínimo de dois espetáculos de música, um encontro de graffiti, duas batalhas, sendo uma de dança e outra de MCs, um encontro de DJs, duas atividades de formação e um fórum de Hip Hop. A verba para este edital é de R$ 20 mil.

Esses três primerios editais permitem a aprovação de apenas um projeto para cada evento. Já o edital 016/2019, que vai beneficiar territórios culturais, visa selecionar dois projetos, que poderão receber R$ 50 mil cada. A diferença entre esse edital e o primeiro Profac - Territórios, lançado em 2018, é que agora os aprovados precisam comprovar que mantêm atividades a uma distância mínima de 10 quilômetros da área central do município. Assim, o objetivo é efetivamente atender projetos descentralizados.

Os territórios culturais interessados podem inscrever projetos que objetivam a manutenção e custeio do espaço, a realização de atividades de formação artística, como oficinas, cursos e workshops e também atividades de difusão de artes, como apresentações, intervenções e ensaios abertos.

Os proponentes interessados em participar de qualquer um dos editais devem estar inscritos no sistema de Cadastro e Mapeamento de Artistas e Profissionais de Arte e Cultura, da Secretaria Municipal de Cultura.

Após a inscrição, todos os projetos passam por uma primeira análise documental, feita pela Secretaria de Cultura e que culmina com a divulgação da lista de habilitados e inabilitados. Depois, os projetos habilitados seguem para análise da Comissão de Análise de Projetos (CAP), que vai avaliar itens como relevância e critério e definir a relação final de aprovados e não aprovados.

Todas as informações sobre os processos de seleção estão disponíveis no site da Secretaria de Cultura e no sistema online do Profac. Dúvidas podem ser sanadas pelo telefone 4798-6900.