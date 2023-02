Pessoas apaixonadas por leitura e discussão literária ganharam uma agenda importante no Alto Tietê. A Rara Books livraria e cafeteria, localizada em Poá, abriu um clube de leitura para apreciar e discutir, no mês de fevereiro, o romance Torto Arado, do autor baiano Itamar Vieira Junior.

Para participar é gratuito, basta se inscrever pelo WhatsApp (11) 94010-8455 e ter disponibilidade para se encontrar com o grupo no último sábado do mês: dia 25 de fevereiro, às 15 horas, na sede da livraria, que fica na Rua Capitão Francisco Inácio, nº 116, Centro de Poá.

“Nossos encontros ocorrem desde o fim do ano passado e, mês a mês, temos aumentado essa comunidade. O objetivo é fomentar o hábito da leitura e a troca de ideias literárias entre as pessoas da cidade e região”, pontua Rubenita Ferreira, fundadora da Rara Books.

Segundo ela, os encontros são agradáveis e harmoniosos, mediados por uma profissional do ramo. Além disso, os participantes do clube podem interagir ao longo do mês em um grupo no WhatsApp voltado para a leitura em destaque e ganham um passaporte da leitura, que confere descontos diferenciados na aquisição de qualquer livro da livraria.

Informações

Outras informações sobre o clube de leitura podem ser obtidas por meio do link https://g.co/kgs/XD5upc ou do WhatsApp da Rara Books: (11) 94010-8455.