Livro que descreve o movimento eugênico será lançado em Suzano

No dia 17 de maio, às 19 horas, no Cineteatro Wilma Bentivegna, em Suzano, haverá o lançamento do livro "Racismo, eugenia no pensamento conservador brasileiro: a proposta de povo em Renato Kehl", do escritor Weber Lopes Góes.

O livro apresenta as determinações sociais relacionadas à objetivação do movimento eugênico no Brasil a partir da trajetória de Renato Kehl (1889-1974), principal expoente da ideologia eugênico no País. A obra literária fala do processo na ótica de Kehl, as mudanças ao longo dos séculos e o impacto do movimento nos dias atuais.

O evento contará com a presença do escritor, que fará uma roda de conversa no local. Inicialmente haverá a apresentação do livro, seguida de uma reflexão com os presentes e, por fim, o escritor abrirá espaço para perguntas e respostas dos leitores.

Weber vive a expectativa do lançamento do livro em Suzano e quer que o local esteja cheio no dia. "Fizemos uma profunda pesquisa sobre esse assunto e poucas pessoas conhecem o movimento eugênico no Brasil. É um tema muito complexo. Buscamos fazer com que as pessoas tenham vontade de ler. Tem que ter pessoas interessadas em entender as mudanças que esse assunto sofreu ao longo do tempo", conta.

Para Weber, é importante que as pessoas entendam o cenário atual do Brasil, a forma que o negro é tratado e o que motivou essa situação. "Traremos elementos para entender como esse processo se manifesta. As pessoas precisam conhecer a realidade do negro na sociedade brasileira", diz. "Recentemente tivemos mudanças significativas e muitos debates sobre esse assunto no nosso País. Nós queremos ter outro Brasil e mostrar a importância do negro", finalizou.