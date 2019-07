Longa-metragem 'Um jovem Mogiano' conta a história e duelo entre garoto com super poderes e vilões

O longa-metragem 'Um jovem mogiano', produzido pelo cineasta Wilson Cardoso, terá aproximadamente duas horas de duração e é um filme de super herói. O longa ainda está em produção e praticamente está na segunda metade do filme. A data de estreia ainda não foi definida.

"Provavelmente o lançamento será em algum salão de festas em Mogi das Cruzes, ainda estamos procurando parceiros", diz Cardoso.

O cineasta contou que, na data do lançamento, o evento será aberto à população, em especial aos amantes do cinema regional. Os organizadores pedem a contribuição de 1 quilo de alimento. Os donativos serão entregues ao Fundo Social de Solidariedade.

TRAMA

O longa é baseado nas histórias em quadrinhos e desenhos animados que, aliás, foram obras escritas pelo cineasta. O roteiro consiste em contemplar um personagem com poderes especiais.

O ator e protagonista Kennedy Cardoso interpreta Ícaro Casebre (o jovem mogiano). O garoto adquire poderes especiais e começa a combater o mal na cidade. Outros três personagens são os vilões, sendo um deles liderado por Bertollo Karamal, interpretado pelo antagonista Andy Montecristo. O grupo fará de tudo para atrapalhar as missões de Ícaro e a vontade do personagem em ajudar os necessitados.

O longa conta com o seguinte elenco: Kennedy Cardoso interpreta Ícaro Casebre, o jovem mogiano; Larissa Oliveira como Ariane; Nil Roberto interpreta Roleta; Joceli Cardoso como Jandira Casebre; o ator Auro Malaquias como Ravi Kalu; Eliseu Santos interpreta o professor Bragolin; Ester Figueiredo da vida a personagem Dinilza limpa-botas; Leandro Ferrolli interpreta dois personagens no longa, o Carqueja e Costureiro Zyppis Tourado; Andy Montecristo faz Bertollo Karamal, vilão e antagonista; Wilson Cardoso como detetive Plácido Guinorano; Jorge Mendonça como doutor Durval; Lourdes Sil interpreta policial Tobraba; Nínive Cardoso como Bianca Guinorano; Edson Ramos interpreta o delegado Jonas; Leonardo Oliveira como Jomar; Ana Julia Cardozo como Moneta; Maira Oliveira interpreta a diretora Gizele Louzada e Raími Oliveira como Cristina, a primeira-dama do longa.

Inspiração

O cineasta detalhou ainda sobre a motivação em produzir o longa-metragem. "O que nos motiva é a vontade de falar de Deus, por meio de brincadeiras e muito bom humor".

Cardoso afirma que escreveu o texto do longa-metragem em novembro de 2018, poucas semanas depois de ter finalizado o filme 'Muito mais real'. O cineasta já gravou outros três longa-metragem, dentre eles estão: 'Uma simples entrega' em 2016. E, em 2017, o 'Bregas, porém, salvos!' e em 2018, o 'Muito mais real'.