Mais de 100 pessoas são esperadas para Semana do Artesão em Suzano

O Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi recebeu nesta terça-feira (19) o primeiro dia de atividades da Semana do Artesão. A iniciativa é uma ação da Secretaria Municipal de Cultura em parceria com o Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe) e a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego. A expectativa é que mais de 100 artesãos, previamente inscritos, participem de palestras e workshops durante toda semana.

O evento, considerado inédito na cidade, foi prestigiado pelo prefeito Rodrigo Ashiuchi, pela presidente do Fundo Social de Solidariedade e dirigente do Saspe, a primeira-dama Larissa Ashiuchi, e pelos secretários Gerado Garippo (Cultura) e André Loducca (Desenvolvimento Econômico), além de artesãos e representantes da sociedade civil organizada.

Durante a abertura da programação, Larissa destacou a importância da capacitação dos artistas e parabenizou os participantes pelo Dia do Artesão, comemorado na terça-feira. "Teremos palestrantes de peso para a formação dos artistas suzanenses e continuamos na luta pela valorização deste trabalho que sou fã", disse.

Segundo o secretário municipal de Cultura, Geraldo Garippo, é fundamental a oportunidade de troca de experiências entre os participantes, o respeito à diversidade e a compreensão social da atividade exercida pelos artesãos. "O artesanato é essencial para a identidade de um país porque é pela arte que reconhecemos nossa origem e nossa soberania", pontuou. Já o chefe da pasta de Desenvolvimento Econômico, André Loducca, destacou a integração entre as pastas municipais e a importância da geração de renda e emprego por meio do trabalho artesão.

Em seu discurso, o prefeito de Suzano ressaltou a importância da união entre as pessoas neste momento sensível na cidade, após o ataque à Escola Estadual Professor Raul Brasil, na semana passada. "Estamos passando por uma reconstrução e temos ações que precisamos colocar em prática, por isso continuamos com a agenda da Semana do Artesão. Eu vejo o esforço de cada um, a cada feira de exposição e em cada peça. Não é apenas produção e venda, é expressão artística e a força de uma comunidade por trás de cada obra", disse Ashiuchi ao relembrar também a arte como ferramenta de tratamento contra a tristeza e a depressão, bem como o esporte e demais atividades de lazer que o município disponibiliza.