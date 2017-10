Mais de 2,5 mil pessoas acompanham espetáculos teatrais em Poá

Pelo menos, 2,5 mil pessoas assistiram as peças durante a programação especial para o mês de outubro, em comemoração ao Dia das Crianças, realizado pela Secretaria de Cultura de Poá. Entre os dias 12 e 15, o Teatro Municipal recebeu quatro grandes espetáculos: "Piratas do Caramba", "O Mágico de Oz", "Pinóquio" e "A Bela e a Fera". Para assistir às peças, o público trocou ingressos em diferentes locais, sendo exigido pelo bilhete de entrada um livro em bom estado de uso. Todas as obras arrecadadas farão parte do acervo da Biblioteca Municipal da cidade.

Segundo o prefeito Gian Lopes (PR), que acompanhou os espetáculos, é importante valorizar a cultura e facilitar o acesso dos poaenses às peças teatrais que muitas vezes são apresentadas apenas na Capital. “Estamos sob os efeitos de uma crise financeira, no entanto é importante ter uma atenção especial para obter eficiência nos projetos culturais da cidade e neste sentido a equipe da Secretaria de Cultura está de parabéns, porque tem feito um grande trabalho e a aprovação do público nesta semana de apresentações teatrais comprova isso”.

O primeiro espetáculo, "Piratas do Caramba", foi apresentado no dia 12. No dia 13 o teatro recebeu "O Mágico de Oz". Já no dia 14 a peça "Pinóquio"; e fechando a programação, no dia 15, o público conferiu os encantos de "A Bela e a Fera" (duas apresentações).

A troca de ingressos foi realizada no CRAS Calmon Viana, CRAS São José, CRAS Kemel, Rara Books Livraria & Café, Cia Restaurante – Marlene, Café com Letras & Cia, Centro de Dança Municipal, Teatro Municipal de Poá e Casa da Estação. O secretário de Cultura, Mário Sumirê, reforçou que as peças apresentaram temas diversificados para atender ao gosto de todos os públicos. "Descentralizamos a troca de ingressos de forma inédita, para que as crianças da periferia também tivessem acesso ao teatro".

A aposentada Laura Rodrigues, 65 anos, comentou que levou os netos para conferir "O Mágico de Oz" e adorou o espetáculo. “Muito feliz pela oportunidade de ir ao teatro, perto de casa, e principalmente sem precisar gastar dinheiro. A iniciativa da Secretaria de Cultura foi muito boa e já estou no aguardo das próximas peças”.