Mais de 250 alunos assistem musical infantil do Circuito Cultural Paulista

Cerca de 200 estudantes da Escola Municipal Antônio Marques Figueira e 55 alunos dos cursos de teatro e dança da Secretaria de Cultura de Suzano assistiram gratuitamente nesta quinta-feira (1°) ao musical infantil “Nerina – A Ovelha Negra”, no Teatro Municipal Dr. Armando de Ré.

A atração veio a Suzano por meio de parceria com o Circuito Cultural Paulista, um programa do Governo do Estado de São Paulo e do Ministério da Cidadania, do Governo Federal, que visa promover a difusão cultural descentralizada. Por meio da realização de espetáculos em diversas linguagens artísticas busca atuar na formação de público e no acesso da população à diversidade artística.

Cada cidade recebe uma atração por mês e o programa é executado pela organização social de cultura Associação Paulista dos Amigos da Arte (APPA), com apoio das prefeituras.

A peça é baseada no livro do conhecido cartunista Michele Lacocca. A opereta com bonecos e atores é o mais recente espetáculo do premiado Maracujá Laboratório de Artes e conta a história de Nerina, uma ovelha que por ter a cor diferente das outras é expulsa do rebanho. Porém, ao encontrar com lobos que resolvem usá-la para atrair e devorar as ovelhas que a expulsaram, ela toma uma atitude que mudará a vida de todas.

Este é o quarto espetáculo que Suzano recebe do Circuito Cultural Paulista este ano. Entre eles estão, “Meia-Meia”, “Cor_Ação” e “Na Roda Com Sanduba”. Da região do Alto Tietê apenas Suzano e Mogi das Cruzes estão na programação.

“É de extremo valor integrar a nossa cidade a um projeto tão rico como este. As nossas crianças têm a oportunidade de sair um pouco da sala de aula para vivenciar aquilo que aprendem nas nossas oficinas, além do enriquecimento da aprendizagem de forma lúdica”, destacou o secretário municipal de Cultura, Geraldo Garippo.