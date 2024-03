Mais de 500 pessoas participam de ação especial no Centrus Norte

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego ofereceu uma série de serviços em celebração ao “Mês da Mulher Empreendedora” no Centro Unificado de Serviços (Centrus), no Jardim Dona Benta, nesta quarta-feira (27/03). Na ocasião, aproximadamente 500 pessoas passaram pelo local e tiveram à disposição, por meio de parcerias com órgãos que atuam em Suzano, uma força-tarefa para consultas e informações sobre empreendedorismo, serviços de água e luz, direito do consumidor, dentre outras ações.

Além de contar com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), que atuou com temas para o empreendedor, a atividade teve participações da 55ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB Suzano) com as Comissões da Mulher Advogada, do Direito do Consumidor e do Jovem Advogado com orientações jurídicas; do Procon municipal, com serviços que envolvem os direitos do consumidor; da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) e da EDP Brasil, com ações referentes às contas de água e luz, respectivamente; e do Centro de Referência da Assistência Social (Cras), que realizou emissões de documentos e registros no Cadastro Único (CadÚnico).

O Departamento da Mulher de Suzano, representando a Secretaria Municipal de Governo, também se mobilizou na ação. A equipe promoveu um trabalho de panfletagem, orientou o público feminino sobre os mais diversos assuntos e encaminhou mulheres aos órgãos para a realização de serviços solicitados por elas. O Centrus Norte também disponibilizou testes de pressão arterial e de diabetes, realizados por alunos do curso de Enfermagem em uma parceria com o Centro Universitário Piaget.

O evento ocorreu das 9 às 16 horas e contou com as participações da responsável pelo Departamento da Mulher de Suzano, Maria Margarida Mesquita; do vice-presidente da OAB de Suzano, Cristian Ricardo Sivera; da diretora do Procon municipal, Daniela Itice; e da presidente da Comissão de Direito do Consumidor da OAB de Suzano, Daniella Menezes.

A responsável pelo Departamento da Mulher de Suzano afirmou que a atividade foi mais uma forma de divulgar o trabalho realizado. “Estamos em pleno funcionamento para orientar e encaminhar mulheres e é importante que elas saibam que têm com quem contar. Sempre que precisarem de informações, podem nos procurar”, afirmou Maria Margarida Mesquita.

Por sua vez, a diretora do Procon afirmou que descentralizar os atendimentos do órgão municipal trará um efeito benéfico aos consumidores da região. “O setor de comércio e serviço aqui é muito grande, então é natural que haja algumas divergências entre consumidores e quem oferece o serviço ou o produto. Acreditamos que muitas pessoas saíram daqui com informações fundamentais sobre como proceder na hora de fechar negócio sem que traga qualquer problema no futuro”, destacou Daniela

O secretário André Loducca ressaltou que a atividade aproxima o público feminino de serviços importantes que essas pessoas podem ter dificuldades para acessar no dia a dia em razão do trabalho ou estudos. “Algumas atividades precisam de deslocamento para a área central, e isso pode ser um empecilho. Por isso todos esses órgãos foram até o Centrus Norte. É uma região muito densa que precisa de ações como essa para atender uma grande demanda”, finalizou o chefe da pasta.