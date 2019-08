Mais de 600 pessoas fazem trocas na Incrível Máquina de Livros; projeto fica até sábado em Suzano

Já pensou se existisse uma invenção capaz de transformar livros já lidos em outros novinhos? Assim daria para manter sempre a leitura em dia. É partindo deste conceito que a Infinito Cultural criou, em parceria com a Câmara Brasileira do Livro (CBL), a “Incrível Máquina de Livros”, que chegou em Suzano na última quinta-feira (31) e, desde então, mais de 600 pessoas já realizam trocas por meio do invento.

O projeto permanece até sábado (3) na Praça João Pessoa, das 9 às 16 horas. E para fazer a troca a ação é simples, basta o interessado levar até três livros, colocar na máquina e escolher entre dois gêneros literários: adulto ou infantil e, em pouco segundos, lá está um outro livro novinho em folha. Mas é importante lembrar que os exemplares que serão trocados precisam estar em bom estado, caso contrário a máquina rejeita.

Para incentivar ainda mais a participação da população nessa iniciativa, as escolas municipais de Suzano foram convidas e levar os alunos à fazerem a troca. Dentre elas foi a Escola Municipal Antônio Marques Figueira, que fica na região central da cidade. Só dela, mais de 200 crianças, entre 6 e 11 anos realizaram o escambo literário.

A expectativa é que até o último dia, mais de mil pessoas tenham feito a troca por meio da “Incrível Máquina de Livros”, que para o secretário municipal de Cultura, Geraldo Garippo, parcerias e ações que incentivem a leitura são sempre bem-vindas. "A prefeitura mantêm 5 bibliotecas funcionando, mantêm os projetos Comunidade do Conto e trajetória literária em parceria com a Associação Literatura no Brasil, além de outras ações que enaltecem a leitura”.