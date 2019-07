Mogi: exposição em comemoração aos 80 anos do Batman segue até 30 de julho

O Centro Cultural de Mogi das Cruzes recebe, até o dia 30 de julho, uma exposição em comemoração ao aniversário de 80 anos de um dos personagens mais famosos e cultuados dos quadrinho de todos os tempos: Batman, que foi criado por Bob Kane e Bill Finger.

Para reverenciar a história do personagem, que já teve diversas adaptações ao longo das décadas, foi reunido um time com 12 ilustradores, que mostram justamente as múltiplas facetas que Batman já teve, em diversas mídias.

Cada artista convidado escolheu uma versão diferente do personagem. E para enriquecer ainda mais o evento, uma escultura do Batman, com cerca de 30 cm e produzida em clay hard (argila à base de óleos), compõe a mostra. A peça foi idealizada pelo escultor Pablo Vergílio, especialista em escultura, desenhos de retratos realistas, de personagens e caricaturas.

Tanto a escultura, como todas as ilustrações, são criações inéditas e exclusivas, desenvolvidas para a exposição.

As obras estão na Galeria de Artes Wanda Coelho Barbieri, no piso térreo do Centro Cultural de Mogi das Cruzes. A visitação é gratuita e pode ser feita de terça a sábado, das 9h às 18h.