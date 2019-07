Mogi: festival de Inverno Serra do Itapety segue até domingo

O Festival de Inverno Serra do Itapety 2019 acaba de entrar em sua última semana, mas até o domingo, 28, quando ocorrerá o encerramento, o público ainda poderá conferir 13 atrações dos segmentos de cinema, música, literatura, dança, teatro e cultura popular, todos com entrada gratuita.

A programação desta quarta-feira, 24, fica por conta do concerto com o Quinteto Som Brass, que começa às 20 horas, no Centro Cultural. Já na quinta-feira, 25, serão três atrações, sendo duas da programação permanente da Secretaria de Cultura e Turismo - Roda de Choro do Seu Julinho e o encontro Musicalidade e Capoeira/ Vozes do Berimbau, que acontecem no Casarão do Carmo e no prédio da Banda Santa Cecília – e a apresentação, a partir das 20 horas, do espetáculo Frida, organizado e protagonizado pelos alunos da Escola de Artes AJPS, de Cezar de Souza. A peça será apresentada no Theatro Vasques.

Na sexta-feira (26), a Freedom Big Band se apresenta a partir das 20 horas no Theatro Vasques. Já no sábado (27), serão mais três atrações, incluindo o último lançamento de projeto musical gravado no Estúdio Municipal de Áudio e Música (EMAM) da programação do Festival. Quem lança seu trabalho é Valéria Custódio, com o CD “Púrpura”.

Antes disso, haverá festa no Centro de Artes e Esportes Unificados – CEU das Artes durante todo o dia e também a etapa regional do campeonato Free Step (B2D), que começa às 16 horas, no Centro Cultural de Mogi.

PROGRAMAÇÃO

A programação do Festival de Inverno Serra do Itapety 2019 se encerra neste domingo (28), com apresentação do Coral Musicativa no Theatro Vasques, a partir das 11 horas. Para apresentações em locais fechados, a orientação aos interessados é sempre chegar com antecedência, para fazer a retirada dos ingressos.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone da Secretaria de Cultura e Turismo, que é o 4798-6900.