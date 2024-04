Mogi recebe 3ª Mostra do Corpo Contemporâneo neste final de semana

Mogi das Cruzes recebe a 3ª Mostra do Corpo Contemporâneo começa nesta quinta-feira (18) e vai até sábado (20), com performances nas praças, oficinas gratuitas com artistas renomados e mesa de debates em Braz Cubas. O evento conecta profissionais experientes com estudantes das artes do corpo, provoca o público e moderniza a cidade.

Nas duas versões anteriores, todas financiadas pelo PROFAC, teve a dança contemporânea em solos, duos e trios (2018) e a videodança (2020) como tema central. Em 2024 é a vez da arte da performance, novamente com financiamento do PROFAC, edital de Mostras e Festivais.

A abertura será nesta quinta-feira com a performance do artista imigrante russo Pavel Gorbachev seguida de uma aula magna com Paulo Pinhal.

O encerramento acontece no Ateliê Lídia Costa, quando a artista abre seu canto de criação para o público conferir sua performance.Todas as atrações têm entrada gratuita. De acordo com a organização do evento, para os workshops será necessário se incresver através do site da mostra.

Serão três oficinas O primeiro workshop ‘Performance e Comicidade’ será na sexta-feira (19), das 19h às 21h, no Centro Cultural de Mogi das Cruzes. No sábado, o mesmo local recebe a ‘Performance Urbana Feminista’, das 9h às 12h. No mesmo dia, ocorre a terceira oficina, intitulada ‘Corpo, Gesto e Território’, no Fernanda Moretti Arte do Movimento, Braz Cubas, das 16h às 18h.

Confira abaixo a lista dos artistas selecionados para a Mostra de Trabalhos: