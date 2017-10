Mogi recebe show de soul e busca resgatar origem da black music americana

O Sesi Mogi das Cruzes recebe nesta sexta-feira (6), a partir das 19 horas, a banda Funky Town com o show A Essência do Funk, que promete ritmo e molejo. Com influências dos ícones do soul Ray Charles e James Brown, o grupo utiliza um som revigorado para retomar a origem da black music americana. Os ingressos são gratuitos e podem ser reservados pelo sistema 'Meu Sesi", no site www.sesisp.org.br/meu-sesi até a véspera do evento. O espetáculo acontecerá no Palco Externo da instituição, localizada na Rua Valmet, 171, no Distrito de Brás Cubas.

Com a proposta de transformar o show em uma aula de música e história, Funky Town interpreta o funk como gênero, cultura e parte da tradição brasileira contando a história da música que deu voz às gerações de 1960 e 1970, por meio de conversas descontraídas e um repertório único.

Funky Town faz um contraste entre as origens do funk e o gênero ostentação aclamado pela juventude, ressaltando, afinal, a essência desse ritmo: a cultura. Os músicos são da banda do cantor americano Jimmy “Bo” Horne e trazem arranjos únicos de canções de Michael Jackson e ícones nacionais. No telão, imagens que percorrem a trajetória do funk brasileiro, desde Claudio Zoli até Ed Motta. A banda promete uma noite de ritmo e muito balanço.

O espetáculo integra o projeto Território SESI-SP de Arte e Cultura, que visa incentivar e difundir a produção artística regional.