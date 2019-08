Mogiano cria projeto para ajudar pessoas com câncer

O projeto ‘Vença Sorrindo’ foi criado com um único objetivo: o de encorajar, por meio de palestras, rodas de conversas e publicações na internet para dependentes químicos, portadores do vírus HIV, de doenças auto-imunes e depressivos, para que elas consigam superar as dificuldades por meio do riso.

Idealizado pelo jornalista e produtor de eventos Thiago Batalha, o projeto vem buscando mudar a realidade de vida de muitas pessoas. Foi a partir do riso que o idealizador superou uma metástase no sistema linfático. A doença foi diagnosticada no início de 2018. Ele passou cerca de um ano e quatro meses em tratamento no Hospital Oncológico A.C. Camargo, em São Paulo.

Durante o programa ‘DS Entrevista’, Batalha contou sobre sua trajetória desde que descobriu a doença até a cura e a criação do projeto ‘Vença Sorrindo’.

Após descobrir a enfermidade, o produtor iniciou o tratamento e diz ter convivido com o preconceito por conta da máscara em que usava. “Falavam que eu estava com HIV. No trem, as pessoas não sentavam do meu lado e me olhavam com cara de pena, porque eu estava de máscara”, relatou.

“O câncer vem para te ensinar. Você vai ser uma pessoa antes do câncer e uma depois do câncer. Não tem como você permanecer igual”, pontuou.

O jornalista conta que a missão mais difícil, durante a época em que ficou em tratamento, foi a de contar aos pais sobre a doença. E que, a partir da primeira sessão de quimioterapia, a visão sobre a vida mudou por causa de uma visita do grupo ‘Doutores da Alegria’. “Sempre tive repulsa com palhaços. Eles foram ao quarto e me respeitaram. O Pastor Agnaldo colocou a mão no meu obro e disse uma frase que me fez escolher por lutar. Então pesquisei uma forma de vencer sorrindo”, contou.

A partir dessa visita, Batalha passou a pesquisar métodos diferentes para elevar a autoestima, como a terapia do riso. Os vídeos escolhidos expuseram um aumento na condição de vida de pacientes doentes. Para se ter ideia, o riso libera os hormônios da adrenalina e endorfina no corpo humano, o que aumenta na produção de anticorpos.

O produtor, então, passou a buscar formas para rir com vídeos na internet. “Passava o dia em casa gargalhando. Eu brinco que tenho quatro curas: Deus, eu, os médicos e Thiago Ventura. Assisti aos vídeos dele, e isso me fazia rir”.

Atualmente, Batalha realiza palestras e rodas de conversa, com o intuito de encorajar as pessoas cometidas por doenças, como o câncer, por exemplo. “Quero mostrar para eles que, por meio da alegria e da força de vontade, você consegue vencer”, contou.

“A terapia do riso estimula seu cérebro e faz com que várias doenças sejam amenizadas”, emendou.

Virado no Avesso

O jornalista quer ir além com sua história. Ele está terminando de escrever o livro ‘Virado no Avesso’. A obra será inspirada na frase do Pastor Agnaldo.

O livro deve trazer o dia-a-dia de Batalha durante o período em que esteve em tratamento. "Que graça teria cobrar pelo livro? E as pessoas que não têm condições para comprar e precisam? Preciso de ajuda, mas até agora não consegui. Minha ideia é doar; vender não condiz com minha história", disse.

Quem tiver interesse em obter mais informações sobre o projeto pode ligar no número: (11)96332-3848.