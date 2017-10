‘Mosaico Musical’ do Miguel Badra vai ser atração em Centro Cultural

O cursinho popular do Miguel Badra irá realizar a 1ª Mostra Estudantil Musical do Badra e Região, o “Mosaico Musical”. O evento vai ocorrer no dia 21 de outubro, das 10 às 20 horas, no Centro Cultural Boa Vista, que fica ao lado do Centro de Referencia de Assistência Social (Cras), em Suzano.

"O evento tem como objetivo estimular a cultura através da música e divulgar os jovens músicos da comunidade" revela Eduardo Okamoto, um dos produtores da mostra. Além disso, a ação vem para que “em conjunto com outras ações e projetos sociais, contribua de forma direta e efetiva para minimizar o problema da evasão escolar”.



Para participar, puderam se inscrever, bandas, duplas ou artistas solos. Vão se apresentar do evento basicamente alunos, professores e funcionários das escolas públicas de Suzano. A ação conta com o apoio da Secretaria Municipal de Cultura.



Para a inscrição, os interessados precisariam enviar um vídeo de apresentação. Depois, os artistas seriam selecionados por uma comissão organizadora. Passando nesse processo, os grupos ou artistas devem ser convocados para uma reunião com a comissão do evento. Além disso, depois de convocados será necessário o pagamento da taxa de inscrição que, segundo os organizadores, não vai passar de R$20. "Este valor será revertido ao próprio evento" diz Eduardo. As inscrições ocorreram até o último dia 6.



Os organizadores esperam um bom público para o evento, com aproximadamente 200 pessoas. "Até agora, sete bandas já estão inscritas. Os estilos musicais serão variados e a abertura do evento será com um grupo de capoeira", conta Eduardo. No final do evento, todas os inscritos receberão prêmio por participação.

Endereço

O Centro Cultural está localizado na Avenida Katsutoshi Naito, 957, bairro Cidade Boa Vista.