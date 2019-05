Museu Padre Eustáquio encerra exposição ‘Poá 70 anos’; visitação será na quarta e sexta-feira

Esta é a última semana para o público apreciar as fotos da exposição ‘Poá 70 anos: uma história que merece ser preservada’, que acontece no Museu Padre Eustáquio de Poá. Quem ainda não viu pode visitar o espaço nesta quarta e sexta-feira, das 14 às 18 horas. A entrada é gratuita e a classificação é livre. Mais de 250 pessoas já viram a exposição desde a abertura, no dia 26 de abril.

Museu

O museu participa pela primeira vez da 17ª Semana Nacional de Museus com diversas atividades. Além da mostra fotográfica que reúne imagens das décadas de 1940 até os dias atuais, no domingo, 19, haverá um cine debate com a exibição do documentário “Memórias do Olhar”, uma produção do ano de 2008, da instituição Reino da Garotada, que apresenta depoimentos de poaenses sobre as lembranças e recordações da Poá de antigamente. A sessão começará às 9 horas, no auditório do museu. Haverá entrega de certificado para esta atividade.

A Semana Nacional de Museus é uma temporada cultural coordenada pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram), que acontece todo ano em comemoração ao Dia Internacional dos Museus, celebrado em 18 de maio. Neste ano, o tema proposto foi “Museus como Núcleos Culturais – O Futuro das Tradições”.

No último dia 11 houve uma roda de conversa com a presença de especialistas para discutir o lema ‘A importância da preservação histórica’ e, como resultado, haverá o lançamento, em breve de uma carta aberta à população sobre a necessidade do município dedicar um olhar atento para a preservação histórica e cultural dos poaenses.

Nesta semana de 13 a 19 de maio acontece simultaneamente a campanha Museum Week. A ação de museus e instituições culturais do todo o mundo prevê a divulgação de bastidores, curiosidades e atividades relacionadas a um tema diferente por dia, por meio das redes sociais com a #MuseumWeek. A iniciativa visa ampliar a comunicação entre as instituições e o público, além de promover a construção de relacionamentos.