Opereta abre 140 vagas para oficinas culturais do Ponto de Cultura

As inscrições para as 140 vagas de cursos do Projeto 'Mãos à Obra', do Ponto de Cultura Opereta, estão abertas. Os interessados podem se inscrever nas oficinas de teatro, que além de interpretação, expressão vocal e corporal oferecerá técnicas de figurino, iluminação, sonoplastia, maquiagem e cenografia. Além das aulas direcionadas a produção teatral há vagas para os cursos de música, (infantil e adulto) cantigas e brincadeiras (infantil) e, em breve, fotografia e dança, novidade deste ano.

Serão oferecidas 20 vagas para cada curso e o prazo para inscrições se encerra quando as vagas forem preenchidas. Os cursos de teatro infanto-juvenil são destinados para pessoas a partir dos 13 anos. Será nas quartas e quintas, das 15h às 17h30 e envolverá jogos teatrais, improvisação para teatro e montagem de um experimento cênico. Já o teatro adulto (a partir de 14 anos) será às terças-feiras, das 19h às 22h. Nessas aulas, os alunos aprenderão tanto as técnicas teatrais, quanto as de produção cênica, sendo que o objetivo é produzir um espetáculo, o que inclui a formação de elenco e também as atividades de bastidores.

Para as crianças haverá a abertura de duas turmas da oficina de cantigas e brincadeiras. A primeira para pessoas de 6 a 8 anos e a segunda para quem tem entre 9 e 11 anos. As aulas serão aos sábados das 9h30 às 12h30. Já para quem quer se especializar em teoria e instrumentos musicais (cordas, metais e percussão) haverá também duas turmas. A primeira para crianças a partir de 8 anos, que será aos sábados das 9h às 11h e a segunda para jovens e adultos, as segundas e sextas-feiras, das 18h às 21h.

Os cursos de fotografia e dança ainda estão em formatação. Este último surgiu da proposta apresentada por alguns integrantes do elenco do Passos da Paixão deste ano. A intenção inicial é formar uma lista de interessados para a criação de um Núcleo dentro do Espaço Cultural Opereta, focado somente neste gênero artístico.

A inscrição é somente presencial e é necessário apresentar a cópia do RG ou certidão de nascimento, cópia do comprovante de residência e, em caso de menores de idade, também precisa apresentar o comprovante do registro escolar. Os interessados devem comparecer no Espaço Cultural Opereta, na Vila Sopreter, em Poá, acompanhados do pai/mãe ou responsável, que irão assinar um termo de autorização. O valor da mensalidade é R$ 60 e associados têm desconto.

O horário de funcionamento da associação para inscrições é de segunda a sexta, das 14 às 19 horas. O espaço fica na Rua Dr. Emílio Ribas, 168, próximo a Telefônica/Vivo. Os telefones para mais informações é o (11) 4634-1175 ou 94318-8107 (WhatsApp) e o e-mail é o acopereta@gmail.com.

OFICINAS CULTURAIS

CURSO VAGAS PERÍODO HORÁRIO

Teatro adulto 20 Terças 19h às 22h

Teatro infanto-juvenil 20 4ª e 5ª feiras 15h às 17h30

Cantigas e brincadeiras I 20 Sábados 9h30 às 11h

Cantigas e brincadeiras II 20 Sábados 11h às 12h30

Teoria e instrumentos musicais I 20 Sábados 9h às 11h

Teoria e instrumentos musicais (adultos) 20 2ª e 6ª feiras 18h às 21h

Fotografia 20 2ª feiras 19h às 20h (a partir de outubro)