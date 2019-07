Opereta prepara festival e festa julina para celebrar 25 anos

Julho é mês de festa para a Associação Cultural Opereta de Poá. A instituição completa 25 anos de existência e preparou uma série de atividades para comemorar a data. A novidade será a realização de um festival que irá reunir diversos grupos e artistas da cidade e da região para apresentações entre os dias 20 e 30 de julho. A programação ainda está em fase final de definição, mas todas as atividades serão realizadas no Espaço Cultural Opereta e na Praça Afonso Carlos Fernandes, na Vila Sopreter, região central da cidade.

O Festival Opereta 25 Anos tem como o tema “Resistimos Trabalhando” e segundo os organizadores, a proposta é comemorar a trajetória de luta e resistência da instituição, que fomenta a arte e realiza ações artísticas e culturais na cidade de Poá e região do Alto Tietê.

No mês de junho deste ano, a comissão organizadora lançou um edital de seleção para que os grupos e artistas pudessem se inscrever para participar do festival. O resultado foi publicado nas redes sociais do espaço cultural no último dia 28. No total, 19 atrações foram selecionadas após este processo público, com destaque para o gênero teatral com 12 grupos escolhidos. Entre os selecionados estão a Cia. Teatro Roda Mundo / Grupo Bandolengos, que irá apresentar “As trapaças de um cangaceiro” e o grupo Pyrá Cena, que apresenta o experimento cênico, “Nó de 4 pernas”, entre outros.

Outra ação alusiva ao aniversário de 25 anos é a tradicional Festa Julina. Para celebrar, os organizadores prepararam uma programação com muita música, comidas típicas, brincadeiras, artesanato e teatro. A atividade começará às 16 horas na Praça Afonso Carlos Fernandes, em frente ao Espaço Cultural Opereta, e a entrada é gratuita.

A Associação Cultural Opereta foi fundada em 30 de julho de 1994 e neste período tem desenvolvido atividades e eventos educacionais e culturais com o intuito de estimular e promover o acesso à cultura para a população. A entidade também se destaca por oferecer à comunidade o acesso à produção cultural de diversos grupos e artistas regionais, estaduais, nacionais e internacionais inserindo, definitivamente, o município no mapa do circuito cultural e turístico.